Hacienda recuerda fecha y hora de inicio de TRIBU-CR y el facturador gratuito Tico Factura

El Ministerio de Hacienda recordó que, a partir de este lunes 6 de octubre a las 9 a.m., entrará en funcionamiento el nuevo Sistema Integrado de Administración Tributaria, TRIBU-CR, la nueva plataforma que permitirá a los contribuyentes realizar de manera digital la mayoría de sus gestiones tributarias.

A través de la Oficina Virtual (OVi), los usuarios podrán:

Declarar, rectificar y pagar impuestos

Consultar y actualizar datos personales

Acceder a expedientes electrónicos

Recibir notificaciones en tiempo real

Validar documentos mediante código QR o CSV

El pago de impuestos se podrá hacer en línea con solo digitar una cuenta IBAN en OVi, así como en ventanillas físicas del Banco de Costa Rica (BCR) y del Banco BAC.

Según Hacienda, esta primera fase del sistema incluye nueve de los 28 módulos que tendrá TRIBU-CR, los cuales se irán incorporando progresivamente hasta el 2027. Para habilitarlos, la Administración Tributaria migró más de 883 millones de registros asociados a los obligados tributarios.

Junto con el lanzamiento de TRIBU-CR, también se habilitará el nuevo facturador gratuito TICO FACTURA. Este servicio podrá utilizarse mediante el ingreso a la Oficina Virtual con usuario y contraseña.

El facturador gratuito vigente se deshabilitará el domingo 5 de octubre a las 8 p.m. y, durante ese lapso de transición, los contribuyentes deberán aplicar las medidas de contingencia contempladas en el Decreto Ejecutivo N.° 44739-H y en la Resolución General MH-DGT-RES-0027-2024.

Para facilitar la adaptación, la Dirección General de Tributación anunció que brindará acompañamiento y soporte técnico en todas las sedes tributarias de 8 a.m. a 4 p.m., además de reforzar la atención por los canales digitales y telefónicos. Los contribuyentes podrán comunicarse mediante la herramienta Infoyasistencia o el Centro de Información Tributaria 2539-4000, disponible de lunes a viernes, de 8 a.m. a 6 p.m.