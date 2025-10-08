Economía

Hacienda admite fallas en Tribu-CR: usuarios llenan las redes sociales de quejas

Mario Ramos, director de Tributación, afirmó a ‘La Nación’ que recibieron un reporte general sobre las inconsistencias en Tribu-CR.

Por Arianna Villalobos Solís
El Ministerio de Hacienda informó que, a partir de este lunes 6 de octubre a las 9:00 a.m., entrará en funcionamiento el nuevo Sistema Integrado de Administración Tributaria, TRIBU-CR, una plataforma que permitirá a los contribuyentes realizar de manera digital la mayoría de sus gestiones tributarias.
Tras el lanzamiento de Tribu-CR, contribuyentes reportan fallas en el sistema de Hacienda. La institución admitió la presencia de algunos errores iniciales. (Shutterstock/Shutterstock, modificada con inteligencia artificial)







Arianna Villalobos Solís

