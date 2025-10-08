¿Le cobraron doble al pagar sus impuestos en Tribu-CR? ‘Son casos aislados’, aseguran desde Hacienda

La puesta en marcha de Tribu-CR, nueva plataforma del Ministerio de Hacienda para declarar y cancelar las obligaciones impositivas, tiene entre las fallas reportadas por algunos contribuyentes pagos dobles desde el nuevo sistema.

Mario Ramos, director de Tributación, afirmó ante consultas de La Nación, que se han detectado casos aislados de cobro doble de una obligación tributaria, pero aseguró que ya se trabaja en la solución y en la acreditación automática de los pagos.

“Hemos identificado casos aislados asociados al doble pago de una obligación. Trabajamos en coordinación con el Banco Central de Costa Rica, para proceder, a la brevedad, con la acreditación automática de los pagos en exceso”, señaló.

LEA MÁS: Tribu-CR: Guía paso a paso para crear su usuario en la nueva plataforma de Hacienda

“Se sugiere a los usuarios, al momento de pagar la declaración, oprimir una única vez el botón ‘pagar’, para evitar que se registren pagos adicionales de una misma obligación”, agregó el jerarca.

El pago doble está entre los cientos de reclamos que las personas han hecho en las redes sociales de Hacienda. También reportan fallas en la creación de perfiles, errores en el envío de códigos de verificación por SMS y correo, así como la imposibilidad de acceder a los apartados de terceros autorizados.

Tribu-CR se encendió la mañana de este lunes 6 de octubre.

Actualmente, alrededor de 450.000 contribuyentes están inscritos ante el Ministerio de Hacienda. Tanto ellos como los nuevos deberán crear un perfil y completar los procesos exigidos por la institución para utilizar Tribu-CR de manera adecuada.