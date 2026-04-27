Economía

Hacienda obtiene nuevo financiamiento por 1.000 millones de euros en Costa Rica

En cinco meses, Hacienda captó 3.000 millones de euros en títulos valores vendidos en el mercado local

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Por Óscar Rodríguez
Hacienda captó 3.000 millones de euros en bonos de deuda interna en los últimos cinco meses. (Rafael Pacheco/La Nación)







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Ministerio de Haciendabonos de deudabonos en euros
Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

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