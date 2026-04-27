Hacienda obtiene nuevo financiamiento por 1.000 millones de euros en Costa Rica

Hacienda captó 3.000 millones de euros en bonos de deuda interna en los últimos cinco meses.

El Ministerio de Hacienda colocó 1.000 millones de euros (unos $1.172 millones) en bonos de deuda en el mercado local este lunes 27 de abril.

En los últimos cinco meses, el Gobierno Central logró financiamientos por 3.000 millones de euros en tres subastas distintas. La primera convocatoria fue en noviembre del año pasado y la segunda en enero anterior.

Hacienda asignó este lunes la emisión a una tasa de 5,83% en la serie cuyo vencimiento es a 2033. Durante la operación, la Tesorería Nacional recibió ofertas hasta por 1.265 millones de euros, según el registro publicado por la institución en su sitio web.

La emisión de enero pasado se colocó a un rendimiento neto de 6,01% para una serie con vencimiento en 2036. Mientras que el título de noviembre anterior, tiene un vencimiento en 2030 y una tasa de 5,5%.

BAC Puesto de Bolsa lideró la colocación al adjudicarse 743,5 millones de euros para sus clientes, seguido por Citi Valores con 250 millones.

Mientras que los restantes 6,5 millones de euros se repartió entre clientes de los puestos de bolsa de Mercados de Valores, Prival y Lafise Valores.

El economista Vidal Villalobos comentó que en esta ocasión participaron más intermediarios.

Hacienda está en un proceso de fondeo para hacer frente a los fuertes vencimientos de deuda que encara para este 2026.

Para este año, el Poder Ejecutivo enfrenta pagos por $2.352 millones entre vencimientos de bonos en dólares y pago de intereses. Mientras que en 2027 serán $2.606 millones.