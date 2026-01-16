Hacienda colocó segunda emisión de bonos de deuda por 1.000 millones de euros en Costa Rica

La segunda emisión por 1.000 millones de euros realizada este viernes busca obtener financiamiento para enfrentar los vencimientos de deuda en el primer trimestre de 2026.

Este viernes, el Ministerio de Hacienda asignó en subasta abierta la segunda emisión de la serie en euros por un total de 1.000 millones de euros, informó la entidad.

La emisión tiene vencimiento en el 2036, un cupón neto del 6%, y a una tasa de rendimiento del 6.01%.

La primera emisión por un monto igual se realizó el pasado 21 de noviembre. Según Hacienda, los bonos de deuda en euros fortalecen el compromiso del país con una estructura de deuda sostenible.

La entidad aseguró que este nuevo endeudamiento le permitirá enfrentar los vencimientos de deuda del primer trimestre del 2026 de una mejor manera, minimizando la presión que pueda existir sobre las tasas de interés del sistema financiero nacional, que se usan como referencia para los préstamos de los costarricenses por vivienda, emprendimientos, educación, entre otros.

Además, amplía el acceso a nuevas bases de inversionistas, aseguró la entidad pública.

Hacienda explicó por medio de un comunicado de prensa, que la diversificación en fuentes y monedas de financiamiento permite obtener mejores condiciones, reducir costos y fortalecer la estabilidad macroeconómica.