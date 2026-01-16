Economía

Hacienda colocó segunda emisión de bonos de deuda por 1.000 millones de euros en Costa Rica

Venta de títulos se realizó este viernes, Hacienda hizo primera emisión por 1.000 millones de euros se efectuó en noviembre pasado.

Por Gustavo Ortega Campos
El robo fue descubierto tras una alerta de incendio, lo que llevó a los bomberos y a la policía a ingresar a la sucursal bancaria.
La segunda emisión por 1.000 millones de euros realizada este viernes busca obtener financiamiento para enfrentar los vencimientos de deuda en el primer trimestre de 2026. (Canva/Canva)







Ministerio de Haciendabonos de deuda
