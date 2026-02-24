Gobierno Central eleva monto de deuda en 2026 a ¢4,2 billones

El Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica presentaron este 24 de febrero sus planes de financiamiento para 2026.

El Ministerio de Hacienda proyecta un requerimiento de endeudamiento de ¢4,2 billones en 2026, lo cual implica un incremento respecto a los ¢3,5 billones previstos para el 2025.

El Gobierno pretende financiar la deuda del año en curso con ¢270.000 millones de fuente externa y ¢3,93 billones con endeudamiento interno.

La información fue divulgada este martes 24 de febrero durante la presentación del Plan de Financiamiento del Gobierno Central y el Banco Central para el 2026.

Durante la presentación, Ariel Barrantes, director general de la Gestión de Deuda Pública, del Ministerio de Hacienda, indicó que en 2025 la deuda de Hacienda fue mayor a la prevista, pues el financiamiento ascendió a ¢4,02 billones.

La relación de endeudamiento del Gobierno y el producto interno bruto (PIB) finalizó en 60,4% en el 2025, lo cual significará el retorno de la regla fiscal más estricta a partir de 2027.

Noticia en desarrollo.