Economía

Nubarrón financiero: Gobierno de Fernández afrontará restricción en gasto por más tiempo

Los niveles de endeudamiento proyectados por Hacienda prolongarían el escenario más estricto de la regla fiscal por lo menos hasta el 2033

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
Laura Fernández presentó su gabinete
El gobierno de Laura Fernández, bajo la última proyección fiscal de Hacienda, enfrentará el escenario más estricto de la regla fiscal en tres de los cuatro años de su Administración y heredaría panorama fiscal complejo al sucesor. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ministerio de HaciendaEndeudamientoDeudaPIB
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.