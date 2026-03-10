Economía

Colón fuerte frente al dólar alivia la deuda del Gobierno, pero enfría la recaudación de impuestos

Endeudamiento en divisas se abarata por nivel del tipo de cambio, pero se desacelera recaudación del IVA y renta. Expertos analizan el impacto fiscal del dólar a menos de ¢500.

Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen, el ministro de Hacienda, Rudolf Lucke, y dólares americanos y colones
Rudolf Lücke, ministro de Hacienda, aceptó que el precio actual del tipo de cambio provoca un menor dinamismo y desaceleración en la recaudación tributaria. (Jose Cordero y Shutterstock/La Nación)







