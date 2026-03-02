Economía

¿Sufre la economía de Costa Rica síntomas de ‘enfermedad holandesa’ ante la caída del precio del dólar?

La ‘enfermedad holandesa’ ocurre cuando una fuerte entrada de divisas aprecia la moneda de un país y termina debilitando sectores productivos locales

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
.
Precio del dólar en Costa Rica sigue bajando y está muy cerca de los ¢470 en el Monex. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Enfermedad holandesaTipo de cambioDólarPrecio del dólar
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.