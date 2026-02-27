Precio del dólar sigue cayendo y toca un nuevo mínimo

El tipo de cambio profundizó su baja y finalizó el mes de febrero con un nuevo mínimo histórico, según datos del Banco Central.

El tipo de cambio cerró la semana marcando un nuevo mínimo en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex).

En la sesión de este viernes 27 de febrero, el promedio ponderado del precio del dólar en el Monex disminuyó ¢0,83 respecto a la sesión anterior y cerró en ¢470,19, el nivel más bajo desde el inicio de la serie histórica del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el 6 de diciembre de 2007.

El mínimo previo al reportado este 27 de febrero correspondía al de la sesión anterior, cuando el valor de la moneda estadounidense se situó en ¢471,02.

Según datos del Banco Central, el dólar ya contabiliza 54 sesiones de negociación consecutivas en las que su precio cierra en menos de ¢500. La última vez que el valor de la moneda extranjera se ubicó por arriba de ese nivel fue el 10 de diciembre de 2025, cuando llegó a ¢501.

Durante la sesión de este viernes, a diferencia de días anteriores, el ente emisor no efectuó intervenciones en el mercado cambiario para frenar la caída libre de la divisa.

La institución solo efectuó compras de $13,5 millones para atender los requerimientos del Sector Público No Bancario (SPNB).