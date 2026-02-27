Economía

Precio del dólar sigue cayendo y toca un nuevo mínimo

El dólar registró este viernes un nuevo mínimo histórico en Costa Rica. Conozca el precio de cierre en el Monex.

Por Mónica Cerdas Gómez
Hombre observa pantalla en ventanilla bancaria con la palabra "dólar" iluminada, reflejando información sobre el tipo de cambio en Costa Rica.
El tipo de cambio profundizó su baja y finalizó el mes de febrero con un nuevo mínimo histórico, según datos del Banco Central. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







tipo de cambiodólarBanco CentralMonex
Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

