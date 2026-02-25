Economía

Cafetaleros alertan sobre una ‘tormenta perfecta’ para cosecha 2026-2027: dólar barato, precios bajos y riesgo a empleo

Tras tres años de bonanza, el mercado del café cambió de rumbo y ahora enfrenta un escenario adverso que amenaza la sostenibilidad de 47 cantones rurales, según Icafé.

Por Gustavo Ortega Campos
Manos de un cafetalero sostienen granos de café recién recolectados en una finca, en medio de la caída del precio internacional del café arábica y la apreciación del dólar en Costa Rica, factores que afectan la rentabilidad del sector cafetalero.
Los cafetaleros advierten que la apreciación del tipo de cambio, con el dólar en ¢472,5, y la caída del precio internacional del café arábica amenazan la rentabilidad del sector para la cosecha 2026-2027, según datos del Instituto del Café de Costa Rica (Icafé). (John Durán y Rafael Pacheco/La Nación)







