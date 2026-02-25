Cafetaleros alertan sobre una ‘tormenta perfecta’ para cosecha 2026-2027: dólar barato, precios bajos y riesgo a empleo

Los cafetaleros advierten que la apreciación del tipo de cambio, con el dólar en ¢472,5, y la caída del precio internacional del café arábica amenazan la rentabilidad del sector para la cosecha 2026-2027, según datos del Instituto del Café de Costa Rica (Icafé).

El sector cafetalero reveló este miércoles que enfrenta una “encrucijada crítica y la posibilidad de una tormenta perfecta en la cosecha 2026-2027″, debido a la apreciación del tipo de cambio y la baja en los precios internacionales. Este día el valor del dólar se ubicó en un mínimo histórico de ¢472,5 en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex).

Ambos factores, de acuerdo con la denuncia de los cafetaleros, están reduciendo drásticamente la rentabilidad del sector y afectan los ingresos de los productores, según el Instituto del Café de Costa Rica (Icafé).

Los cafetaleros señalan que luego de tres cosechas consecutivas con déficit mundial, los inventarios se redujeron y los precios se mantuvieron en niveles récord durante el año 2025, pero la tendencia ya se revirtió.

Las cotizaciones del café Arábica pasaron de niveles de $440 por quintal en octubre de 2025 a rangos cercanos a los $280 a la fecha. El sector asegura que la caída significativa en el precio base internacional hace insostenible la actividad a un tipo de cambio como el actual.

El café oro es el quinto principal producto de exportación de Costa Rica. En 2025 generó $470 millones, según la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer).

Datos del Icafé revelan que en la actividad participan 24.653 familias productoras, 307 firmas beneficiadoras, 99 exportadoras y 44 tostadoras. La principal zona productora es Los Santos que garantiza el 35% de la producción nacional.

Atentos a Brasil

Además, se mantienen con la expectativa de una cosecha récord en Brasil, principal productor mundial, con proyecciones entre 61 y 76 millones de sacos para 2026-2027, lo que significa un crecimiento de la oferta global y una mayor presión a la baja en los precios.

La estimación es en niveles entre los $240 y $275 por quintal para la próxima cosecha. Una baja significativa respecto a los $331 de la producción 2025-2026.

Marco Araya, jefe de estudios económicos del Icafé, señaló que el problema no es solo la disminución de precios en la Bolsa de Nueva York, sino el efecto combinado con un tipo de cambio históricamente bajo.

“El productor vende en dólares, pero liquida en colones, y ahí es donde pierde su rentabilidad. No hay productividad, calidad ni eficiencia productiva que pueda sostenerse con esta combinación de factores negativos sobre el ingreso”, explicó Araya.

El Icafé señaló que hace cuatro años el tipo de cambio superaba los ¢685 y hoy ronda los ¢470, una apreciación del colón de cerca del 31% frente al dólar.

El sector caficultor agregó que cada dólar exportado se traduce en menos colones para cubrir costos que se pagan en moneda local, lo que reduce la rentabilidad del café costarricense y la economía de 47 cantones rurales que dependen de esta actividad.

En términos de liquidación al productor, aseguran que el impacto es directo. Para la cosecha 2025-2026 con un 70% de la producción de café ya vendida, el precio base en la Bolsa de Nueva York es de $331 por quintal. Con un tipo de cambio de ¢470 por dólar, se estima un precio de liquidación en ¢118.627 por fanega.

Para la cosecha 2026-2027 con un precio base en la Bolsa de Nueva York pronosticado entre $240 y $275 y un tipo de cambio factible en ¢450, el precio de liquidación se pronostica en ¢91.340 por fanega. Los costos de producción actuales en una finca que produce 20 fanegas por hectárea se estiman en ¢107.630 por fanega.

Gustavo Jiménez, director ejecutivo del Icafé aseveró que están ante una situación crítica que requiere acciones en el “cortísimo” plazo.

“No estamos hablando de un impacto menor; el sector está bajo una presión real y creciente, ya que la combinación de un tipo de cambio desfavorable y precios internacionales a la baja amenaza la sostenibilidad económica de miles de productores“.

El Icafé hizo un llamado urgente a las autoridades económicas y al gobierno entrante para que valoren con responsabilidad el impacto que la coyuntura cambiaria está generando sobre la caficultura y el agro nacional.