Recaudación tributaria crece por efecto extraordinario de venta de empresa privada

La deuda respecto al PIB se situó en 58,3% para febrero. El año pasado cerró en 60,4%

Los ingresos tributarios crecieron 1% a febrero en comparación con el mismo periodo del año pasado, impulsados en parte por un efecto extraordinario asociado con la venta de una empresa privada.

En un comunicado, el Ministerio de Hacienda comunicó que estos ingresos llegaron a los ¢1.065.472 millones, equivalente a 2% del producto interno bruto (PIB). Este apartado mostró un crecimiento de ¢10.630 millones frente a igual periodo de 2025, cuando la recaudación se situó en ¢1.054.842 millones (2% del PIB).

Hacienda enfatizó que el incremento en los ingresos totales y tributarios obedece, en parte, al efecto asociado con dicha venta empresarial y no necesariamente a una mejora estructural de la recaudación.

“(...) dicho evento constituye un ingreso extraordinario de carácter no recurrente, por lo que, el aumento observado en los ingresos tributarios durante ese mes no refleja necesariamente una mejora estructural en la recaudación , sino un efecto transitorio asociado a esta operación específica”, informó la institución.

De hecho, en enero, los ingresos tributarios tuvieron una caída de 6,1% en relación con el mismo periodo de 2025, al pasar de ¢615.730 millones a ¢578.307 millones. A inicios de año, la recaudación total también se redujo en ¢28.054 millones.

El pasado viernes 30 de enero, Florida Ice and Farm Company S. A. (Fifco) informó que concretó la transacción de compraventa con Heineken International tras completar los requisitos necesarios para la operación.

Esta transacción es la más relevante en el ámbito empresarial en los primeros meses de 2026. Fifco, fundada hace 117 años, anunció la firma de un acuerdo para vender el 75% de sus operaciones en los negocios de bebidas, alimentos y comercio al detalle en Costa Rica y otros mercados, por un valor de $3.250 millones.

Sobre los ingresos totales, alcanzaron ¢1.218.391 millones a febrero (2,2% del PIB), lo que representó un aumento neto de ¢18.447 millones con respecto al mismo periodo de 2025, cuando alcanzaron ¢1.199.944 millones.

Además, superaron los gastos primarios, los cuales fueron de ¢1.131.783 millones. Esto generó un superávit primario de ¢86.608 millones a febrero, por quinto año consecutivo.

“(...) el gobierno ha logrado gastar en sus operaciones básicas, menos de lo que recauda, lo que se traduce en un superávit que fortalece la estabilidad fiscal”, aseguró Luis Antonio Molina Chacón, ministro de Hacienda a. í.

Al cierre del segundo mes de 2026, el pago de intereses ascendió a ¢414.954 millones, y registró una caída de 7,4% en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se ubicó en ¢447.937 millones.

Esta variación representa una reducción de ¢32.983 millones, explicada por los menores pagos en deuda interna y externa frente al mismo periodo del año previo.

La deuda del Gobierno ascendió a ¢32.123.592 millones a febrero de 2026, equivalente a $67.305 millones. El endeudamiento respecto al PIB se situó en 58,3%.

Esto representó una caída en comparación con el 60,4% registrado al cierre de 2025. Del total, el 44,8% correspondió a deuda interna, mientras que el 13,5% se atribuyó a deuda externa.

Por último, el gasto total alcanzó ¢1.546.737 millones al cierre de febrero, reflejando una caída interanual de 3% frente a igual periodo del año anterior, cuando se situó en ¢1.594.940 millones.