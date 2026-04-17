Economía

Recaudación tributaria crece por efecto extraordinario de venta de empresa privada

Los ingresos totales alcanzaron 2,2% del PIB y superaron los gastos primarios

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Por Luis Enrique Brenes
03/09/2024 San José. Edificio central del Ministerio de Hacienda. Foto: Rafael Pacheco Granados
La deuda respecto al PIB se situó en 58,3% para febrero. El año pasado cerró en 60,4% (Rafael Pacheco Granados)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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