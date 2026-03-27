Economía

Caída de ingresos del Gobierno: Hacienda reporta ¢28.054 millones menos a enero

Costa Rica registró una baja en el superávit primario —diferencia entre los ingresos totales y el gasto primario— de ¢10.768 millones

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
En la imagen, la fachada del Ministerio de Hacienda
A enero 2026, el superávit primario fue equivalente al 0,02% del PIB. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ingresos totalesGasto primarioGobiernoMinisterio de HaciendaCifras fiscales
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.