Caída de ingresos del Gobierno: Hacienda reporta ¢28.054 millones menos a enero

A enero 2026, el superávit primario fue equivalente al 0,02% del PIB.

Los ingresos totales del Gobierno Central cayeron un 4% (¢28.054 millones) entre enero de 2025 y el mismo mes de 2026. Según las cifras fiscales publicadas por el Ministerio de Hacienda este viernes 27 de marzo, en el último año los ingresos totales pasaron de ¢698.156 millones a ¢670.102 millones.

De acuerdo con Hacienda, los aumentos observados en contribuciones sociales, ingresos no tributarios y transferencias corrientes no pudieron contrarrestar la caída en los ingresos tributarios, “cuya desaceleración ha sido señalada de forma consistente en los boletines e informes trimestrales previos”.

A enero del año en curso, los ingresos tributarios se situaron en ¢578.307 millones (1,1% del Producto Interno Bruto, PIB). Este rubro reportó una caída de 6,1% en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se ubicaron en ¢615.730 millones (1,2% del PIB).

Pese a la caída en los ingresos totales, Hacienda informó este 27 de marzo de que, por quinto año consecutivo, estos fueron superiores a los gastos primarios, lo que generó un balance primario positivo.

Al primer mes de 2026, Costa Rica alcanzó un superávit primario de ¢10.768 millones, equivalente a 0,02% del PIB.

“Este resultado se explica por la diferencia entre los ingresos totales de ¢670.102 millones, equivalentes a 1,2% del PIB, y el gasto primario de ¢659.334 millones, cifra que representó 1,2% del PIB”, explica el documento con los resultados fiscales a enero.

El Ministerio consideró que registrar y mantener superávits primarios de manera sostenible “es clave para” reducir la relación deuda/PIB en el corto y mediano plazo.

A enero pasado, la razón deuda/PIB se situó en 59,2%, lo que representó una caída de 1,2 puntos porcentuales (p. p.) respecto al 60,4% registrado al cierre de 2025; este último nivel —por encima del 60%— implicará, eso sí, el retorno de la regla fiscal más estricta a partir de 2027.

“Los resultados a enero reflejan el esfuerzo que venimos haciendo para ordenar las finanzas públicas, por bajar la deuda, que vuelve a ubicarse por debajo del 60% del PIB en enero”, indicó el ministro de Hacienda, Rudolf Lücke.