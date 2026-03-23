Economía

Recaudación del IVA cayó por primera vez en una década. ¿Qué pasó? Hacienda revela sectores con fuertes bajas

Solo en 3 de 16 actividades económicas hubo un incremento en los ingresos hacendarios por el IVA interno. Conozca los factores detrás del resultado de 2025

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
Rótulo Ministerio de Hacienda
La recaudación total del impuesto al valor agregado (IVA) registró en 2025 su primera variación interanual negativa en 10 años. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ministerio de HaciendaIVAImpuesto al valor agregadoIVA internoRecaudación
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.