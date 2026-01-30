Fifco concreta venta a Heineken

Fifco informó este viernes que cumplió con todos los requisitos para vender parte de su negocio a Heineken.

Florida Ice and Farm Company S. A. (Fifco) comunicó este viernes 30 de enero que ya concretó la transacción de compra-venta firmada el 22 de setiembre del año pasado con Heineken International.

En un comunicado, la compañía manifestó que obtuvo las aprobaciones otorgadas por la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), en Costa Rica, y Procompetencia, en Nicaragua, así como el cumplimiento de otros requisitos aplicables.

La operación incluyó la transferencia de la totalidad de las acciones que Fifco poseía en Distribuidora La Florida S.A. y otras sociedades subsidiarias y afiliadas, conforme a los términos acordados.

“Nos enorgullece dar este paso junto a una empresa que respeta nuestra identidad y ofrece una plataforma global para que marcas icónicas como Imperial continúen creciendo”, señaló Wilhelm Steinvorth, presidente de la Junta Directiva de Fifco.

De esta forma, Fifco concreta la venta de su negocio de bebidas, alimentos y venta al detalle a Heineken. Ambas compañías sostenían una relación de más de 20 años, de acuerdo con el comunicado.

Esta venta incluye la operación de bebidas y alimentos en los mercados de Costa Rica y Guatemala, la operación de bebidas en México y participaciones en negocios cerveceros en Nicaragua y Panamá.

La empresa indicó que Rolando Carvajal, quien se desempeñaba como director general de Fifco, continuará liderando la nueva operación. La transacción fue aprobada por mayoría en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas el pasado 7 de octubre del 2025.