Fifco concreta venta a Heineken

Transacción entre Heineken y Fifco obtuvo las aprobaciones correspondientes en los mercados involucrados en la operación

Por Luis Enrique Brenes
Cervezas de Costa Rica
Fifco informó este viernes que cumplió con todos los requisitos para vender parte de su negocio a Heineken. (Alonso Tenorio/Atenorio)







FifcoHeinekenBebidas
Luis Enrique Brenes

