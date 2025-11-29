Fifco obtiene autorización en Costa Rica para vender negocios a Heineken

Fifco recibió la autorización de Coprocom para vender su negocio de bebidas a Heineken.

Florida Ice and Farm Company (Fifco) logró el aval de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) para vender el 75% de la operación de Distribuidora La Florida a Heineken, empresa neerlandesa que ya tenía un 25% de participación.

La operación no tiene ningún efecto adverso para la competencia en el país, concluyó la Comisión.

“Se autoriza la operación de concentración económica que involucra a los agentes económicos Florida Ice & Farm Company S.A. (vendedor), Heineken International B.V. (comprador), Distribuidora La Florida S.A. (objetivo), por no tener como objeto o efecto previsible obstaculizar de forma significativa la competencia”, decidió la Coprocom, el pasado 19 de noviembre.

Rolando Carvajal, director general de Fifco, informó sobre la decisión de la Comisión este viernes mediante un hecho relevante publicado.

En el documento se indica que aún se necesita el cumplimiento de otras condiciones de cierre de la transacción, como las autorizaciones de otras entidades reguladoras en otros países.

“Se informará al mercado oportunamente cuando se hayan obtenido”, se indica en el hecho relevante firmado por Carvajal.

Fifco anunció, el pasado 22 de setiembre, el acuerdo de compraventa de sus operaciones en los negocios de bebidas, alimentos y comercio al detalle a Heineken.

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Fifco aprobó por mayoría, el 7 de octubre, la venta del 75% de la operación de Distribuidora La Florida a Heineken.

“Por la magnitud de la inversión, estamos seguros de que esta transacción representa un evento trascendental para Costa Rica, que vendrá a inyectar dinamismo a nuestra economía y, además, tendrá un beneficio económico importante para nuestros accionistas”, comentó Wilhelm Steinvorth, presidente de Fifco, durante la asamblea.

La transacción, que asciende a $3.250 millones, incluye las operaciones del negocio de bebidas, alimentos y venta al detalle en Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras, así como su operación de bebidas en México, junto con sus participaciones en negocios de bebidas en Nicaragua y Panamá.