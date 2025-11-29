Economía

Fifco obtiene autorización en Costa Rica para vender negocios a Heineken

Coprocom aprobó la venta de Distribuidora La Florida de Fifco a la empresa neerlandesa Heineken.

Por Óscar Rodríguez
Cervezas de Costa Rica
Fifco recibió la autorización de Coprocom para vender su negocio de bebidas a Heineken. (Alonso Tenorio/La Nación)







Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

