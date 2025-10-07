Economía

Fifco da un paso clave para concretar la venta de sus negocios a Heineken: conozca cuál es

Fifco anunció, el pasado 22 de setiembre, la firma de un acuerdo para vender de su negocio de bebidas, alimentos y ‘retail’ a Heineken

Por Mónica Cerdas Gómez
El 98,94% de los accionistas de Fifco aprobaron la venta a Heineken del negocio de bebidas y 'retail' de Costa Rica, Centroamérica y México. (Cortesía Fifco/Cortesía Fifco)







Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

