Fifco da un paso clave para concretar la venta de sus negocios a Heineken: conozca cuál es

El 98,94% de los accionistas de Fifco aprobaron la venta a Heineken del negocio de bebidas y 'retail' de Costa Rica, Centroamérica y México.

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Florida Ice and Farm Company (Fifco) aprobó por mayoría, este martes 7 de octubre, la venta del 75% de la operación de Distribuidora La Florida a Heineken, compañía neerlandesa que ya tenía un 25% de participación.

La sesión inició a las 10 a. m. en modalidad híbrida —presencial en el Hotel Intercontinental Costa Rica, en Escazú, y virtual—. Allí, Fifco presentó ante sus inversionistas la propuesta de venta recomendada por su Junta Directiva.

Según un comunicado de prensa emitido por la compañía, la asamblea contó con un 81,68% de participación del total del capital accionario. Al pasado 25 de setiembre, Fifco contaba con 2.194 accionistas. Sin embargo, en la asamblea de este 7 de octubre también podían asistir accionistas que adquirieron títulos, incluso, hasta el 30 de setiembre.

El porcentaje de aprobación fue del 98,94%. Además, según el hecho relevante enviado por Rolando Carvajal, director general de Fifco, a la Superintendencia General de Valores (Sugeval), un 0,10% de los accionistas presentes en la asamblea votó en contra y un 0,96% se abstuvo. De esta forma, quedó en firme el resultado.

La aprobación de la asamblea hasta 18 días después de la firma de los contratos correspondía a una de las condiciones clave para que se pueda cerrar la transacción.

Lo que sigue

El pasado 22 de setiembre, Fifco anunció la firma de un acuerdo vinculante para vender a Heineken el 75% de la operación de Distribuidora La Florida.

La transacción, que asciende a $3.250 millones, incluye las operaciones del negocio de bebidas, alimentos y venta al detalle en Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras, así como su operación de bebidas en México, junto con sus participaciones en negocios de bebidas en Nicaragua y Panamá.

“Por la magnitud de la inversión, estamos seguros de que esta transacción representa un evento trascendental para Costa Rica, que vendrá a inyectar dinamismo a nuestra economía y, además, tendrá un beneficio económico importante para nuestros accionistas”, comentó Wilhelm Steinvorth, presidente de Fifco, durante la asamblea de este 7 de octubre.

Con el aval de los accionistas obtenido este 7 de octubre, queda pendiente que se den las aprobaciones por autoridades regulatorias como la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) y similares en otros países. De obtenerlas, se espera que la transacción entre Fifco y Heineken se complete en el primer semestre del 2026.

Adicionalmente, para concretar la operación, se tienen que cumplir las obligaciones, declaraciones y garantías otorgadas en los contratos, y que no se dé un “cambio sustancial en el curso normal” del negocio.

