¿Es accionista de Fifco? Esto recibiría por la venta del negocio de bebidas, alimentos y ‘retail’ a Heineken

El pasado 22 de setiembre, Fifco anunció la firma de un acuerdo vinculante para vender su negocio de bebidas, alimentos y venta al detalle a Heineken.

El anuncio de Florida Ice and Farm Company (Fifco) sobre la venta del 75% de la operación de Distribuidora La Florida a Heineken, compañía neerlandesa que ya tenía un 25% de participación, plantea una pregunta inevitable para los accionistas: ¿cuánto recibirán por su participación al concretarse la transacción valuada en $3.250 millones?

Según datos proporcionados por Fifco a La Nación, al 25 de setiembre del 2025, la compañía contaba con 2.194 accionistas que, en conjunto, poseen 858.634.151 acciones comunes.

El proceso de venta de los negocios de la empresa tica fue bautizado como Proyecto Flamingo, según consta en el folleto informativo realizado por Fifco y dirigido a sus inversionistas.

El documento precisa que los accionistas recibirían, en su momento, una distribución extraordinaria de dividendos asociada a la transacción con Heineken en un rango aproximado de $3,25 a $3,55 por acción.

Rolando Carvajal, director general de Fifco, precisó a este diario que no hay ningún accionista que posea más del 10% de la compañía, es decir, 85.863.415 acciones.

Con base en este límite, ningún accionista físico o jurídico recibiría un monto superior a entre $279,06 millones y $304,8 millones por el porcentaje del 10% de acciones.

La Nación efectuó un ejercicio hipotético del dinero que ganarían los inversionistas. Por ejemplo, si un accionista tiene entre 10.000 acciones de la compañía, le daría derecho a recibir entre $32.500 y $35.500.

En tanto que el promedio general (dividir el total de acciones entre la totalidad de inversionistas) daría un dividendo entre $1,2 millones y $1,3 millones por 391.355 acciones.

El folleto realizado por Fifco también explica que el acuerdo de compraventa por $3.250 millones está sujeto a ajustes en el cierre de la operación, como variación en endeudamiento neto, capital de trabajo, impuestos y gastos.

En el documento que Fifco envió a sus inversionistas se explica que el rango de venta de entre $3,25 a $3,55 por acción es una estimación conforme al valor pactado, ajustes finales de precio y recuperación del Fondo de Garantía (escrow, en inglés); así como pago de impuestos y gastos de la transacción, entre otros, señala el folleto del pasado 23 de setiembre.

De acuerdo con un documento de la Superintendencia General de Valores (Sugeval), las acciones comunes de una empresa dan derecho a recibir excedentes de la empresa (dividendos), y también a voz y voto en todas las asambleas de accionistas.

Mauricio Moya, líder de inversiones de Mercado de Valores, recordó que aunque Fifco no tiene acciones preferentes, si las hubiese tenido, los inversionistas que las tuvieran no hubiesen recibido dividendos producto de la transacción con Heineken.

El emisor Florida Ice and Farm Company (Fifco) tiene inscrita la emisión CRFIFCOA0015 en el RNVI (Registro Nacional de Valores e Intermediarios), por un monto de 858.634.151 acciones en circulación. — Bolsa Nacional de Valores.

¿Cuándo recibirían el dinero los accionistas de Fifco?

El acuerdo de compraventa contempla las operaciones del negocio de Fifco de bebidas, alimentos y venta al detalle (retail) en Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras, así como su operación de bebidas en México, junto con sus participaciones en negocios de bebidas en Nicaragua y Panamá.

Cuando se cierre esta transacción se podrán pagar los dividendos una vez que se celebre una Asamblea General de Accionistas en donde se apruebe el informe sobre los resultados del ejercicio anual y el finiquito de la venta.

En un comunicado de prensa emitido por Fifco, el pasado 22 de setiembre, se detalla que, el objetivo es tener las aprobaciones de sus accionistas y organismos regulatorios en el primer semestre del 2026.

Si la operación se cierra durante ese año, los dividendos se pagarían hasta después de finalizar ese ejercicio fiscal y una vez aprobados los estados financieros del 2026 y el finiquito de la venta por la Asamblea General de Accionistas de marzo del 2027.

Condiciones claves para el cierre de la transacción

El monto por la compra pactado por los negocios de Fifco es de $3.250 millones. (Alonso Tenorio/La Nación)

Una de las condiciones clave para que se pueda cerrar la transacción es que la aprobación de la Asamblea General de Accionistas de Fifco se dé 18 días después de la firma de los contratos.

Por ello, Fifco celebrará esa reunión el próximo 7 de octubre, en el Hotel Intercontinental Costa Rica, en Escazú. No obstante, los accionistas que no puedan asistir pueden conectarse a la actividad de forma virtual.

“Para la celebración en modalidad virtual se deberá ingresar a la página web de Fifco utilizando la clave de acceso que oportunamente se enviará a cada accionista al correo electrónico registrado ante la Oficina de Atención a Inversionistas (en caso de personas físicas) o al indicado en el proceso de Pre-Registro (en caso de personas jurídicas o representantes)”, dice la convocatoria.

(Infografía/La Nación)

En la Asamblea, Fifco presentará la propuesta de venta a Heineken, aprobada y recomendada por su Junta Directiva, para proceder con la aprobación o no de dicha transacción por parte de sus accionistas.

En caso de que no se obtenga la aprobación por mayoría de los accionistas, esto otorga la posibilidad a Heineken de dar por terminados los contratos y cobrar un termination fee (tarifa de rescisión) a Fifco de $100 millones.

Por otro lado, como parte de las condiciones de cierre de la transacción, también se deben dar las aprobaciones regulatorias como la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) y similares en otros países.

“Las partes acordaron una indemnización a favor de la vendedora ($100 millones) en caso de que la transacción deba disolverse por la imposibilidad de obtener las aprobaciones regulatorias requeridas”, agrega el folleto informativo para los inversionistas.

Adicionalmente, para concretar la operación, se tienen que cumplir las obligaciones, declaraciones y garantías otorgadas en los contratos, y que no se dé un “cambio sustancial en el curso normal” del negocio.