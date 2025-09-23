Rolando Carvajal es actualmente director general de Fifco. Él confirmó continuará en el cargo tras la compraventa de Heineken.

Heineken y Florida Ice and Farm Company S.A. (Fifco) anunciaron este lunes la compraventa del negocio de bebidas, alimentos y el comercio al detalle. Como parte del acuerdo, la empresa neerlandesa ya decidió quién dirigirá su nueva operación en Costa Rica

Rolando Carvajal, actual director general de Fifco, confirmó que Heineken le ofreció continuar en el cargo y aceptó.

Heineken ya eligió quien dirigirá la operación adquirida a Fifco

“Formalmente, Heineken me ha ofrecido continuar en el cargo de director general de la compañía, lo cual acepté”, respondió este martes durante una entrevista con La Nación.

La conversación se realizó en las instalaciones de la compañía 24 horas después del anuncio de la firma de un acuerdo vinculante para vender a Heineken, el 75% de sus operaciones en los negocios de bebidas, alimentos y comercio al detalle en Costa Rica, por un valor de por $3.250 millones.

Carvajal, de 55 años, es ingeniero industrial con 22 años de laborar en Fifco. Inició como director comercial y, desde enero 2024, fue nombrado en el cargo de director general.