Economía

Fifco vende su negocio de bebidas a Heineken: ¿con qué se quedará la empresa costarricense?

Heineken llegó a un acuerdo de compra con Fifco de los negocios de bebidas, alimentos y comercio al detalle. Descubra con qué se quedará Fifco tras esta venta.

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
Fifco anunció el cierre temporal de sus dos hoteles del complejo turístico Reserva Conchal. en la imagen el W Hotel. Cortesía Fifco.
El W Costa Rica – Reserva Conchal es un hotel de lujo con 150 habitaciones y suites, perteneciente a la marca W Hotels de Marriott.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
FifcoHeinekenVenta
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.