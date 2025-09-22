Fifco vende su negocio de bebidas a Heineken: ¿con qué se quedará la empresa costarricense?

El W Costa Rica – Reserva Conchal es un hotel de lujo con 150 habitaciones y suites, perteneciente a la marca W Hotels de Marriott.

Florida Ice and Farm Company S.A. (Fifco) anunció la firma de un acuerdo vinculante para vender a Heineken, por $3.250 millones, el 75% de sus operaciones en los negocios de bebidas, alimentos y comercio al detalle en Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras. La empresa holandesa ya poseía, desde el 2002, el 25% de las acciones.

La transacción incluye también las operaciones de bebidas y alimentos de Fifco en México, así como sus participaciones en negocios de bebidas en Nicaragua, Panamá y Estados Unidos.

Según su sitio web, Heineken detalló que con esta operación adquirirá un portafolio multi-categoría, que incluye la cerveza nacional costarricense Imperial, y un importante negocio de refrescos con marcas propias y licencia de embotellamiento de PepsiCo. Entre las marcas del portafolio se encuentran Pilsen, Bavaria, Adán y Eva, y Tropical.

Con el anuncio de esta venta, prevista para concretarse en el primer semestre de 2026, surge la interrogante: ¿qué actividades y operaciones conservará la empresa costarricense?

Fifco confirmó que continuará operando en los sectores de hospitalidad, desarrollo inmobiliario y fabricación de vidrio (Vidriera Centroamericana), en beneficio de sus accionistas.

Según los estados financieros de la compañía, los activos del sector de hospitalidad ascienden actualmente a ¢159.330 millones, mientras que la utilidad de operación alcanzó ¢7.903 millones, al primer semestre de 2025.

Fifco posee y opera dos hoteles en Costa Rica: The Westin Reserva Conchal y el W Costa Rica – Reserva Conchal, ambos ubicados en el complejo turístico de Reserva Conchal, en Guanacaste.

El Westin Reserva Conchal funciona bajo la modalidad de “todo incluido”, cuenta con 415 habitaciones, campo de golf, club de playa y diversas amenidades, mientras que el W Costa Rica – Reserva Canchal es un hotel de lujo con 150 habitaciones y suites, perteneciente a la marca W Hotels de Marriott.