Economía

Pasos legales de la venta del negocio de bebidas de Fifco a Heineken por $3.250 millones

Heineken adquirió por $3.250 millones el 75% de las operaciones de Fifco en Centroamérica, México y EE. UU. Conozca los pasos legales que le siguen al proceso

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen un mazo legal con los logos de Heineken e Imperial
Heineken adquiere por $3.250 millones el 75% de las operaciones de Fifco en Centroamérica y México. Conozca los pasos legales que le siguen al proceso. (Shutterstock y archivo LN/Shutterstock y archivo LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
FifcoHeineken
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.