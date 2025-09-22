Pasos legales de la venta del negocio de bebidas de Fifco a Heineken por $3.250 millones

Heineken adquiere por $3.250 millones el 75% de las operaciones de Fifco en Centroamérica y México. Conozca los pasos legales que le siguen al proceso.

Florida Ice and Farm Company S.A. (Fifco) informó este lunes de que firmó un acuerdo vinculante para vender a Heineken el 75% de sus operaciones en los negocios de bebidas, alimentos y comercio al detalle, por un monto de $3.250 millones.

La transacción incluye la totalidad de la participación accionaria que mantiene, de forma directa o indirecta, en sus subsidiarias y asociadas en Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras, así como en México, además de sus participaciones en negocios de bebidas en Nicaragua y Panamá.

Para concretar la operación, sin embargo, será necesario cumplir con varios pasos legales.

Según el comunicado HR-2025-09-027, emitido bajo el título Hecho Relevante por Fifco, se deben suscribir, en principio, dos contratos de compraventa: uno para compañías bajo control total y otro para las que no lo están. Ambos deberán firmarse simultáneamente y conforme a la Ley de Nueva York.

La venta de acciones se efectuará directamente entre Fifco y Heineken, una vez que la Asamblea General de Accionistas de Fifco apruebe la transacción y se obtenga la autorización de las autoridades regulatorias correspondientes.

En un hecho relevante, la compañía convocó a los inversionistas a una asamblea general extraordinaria el 7 de octubre del 2025. Esta se realizará en modalidad mixta, es decir, se celebrará simultáneamente en presencial y virtual.

El comunicado precisa que se autorizó al presidente de la Junta Directiva y a la Administración para proceder “de inmediato” con la firma de los acuerdos de compraventa de acciones de las subsidiarias directas, indirectas y asociadas con Heineken International B.V., siempre supeditada a dichas aprobaciones regulatorias.

Asimismo, se acordó someter la transacción al conocimiento y aval de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, aun cuando los estatutos no exigen ese requisito.

No obstante, el documento detalla que, con el fin de garantizar transparencia, acceso a la información y participación, se convocará a los accionistas para que conozcan en detalle los términos y condiciones del acuerdo.

En la misma sesión de la Junta Directiva se aprobó suspender temporalmente la recompra de acciones prevista en el Programa de Recompra de Acciones aprobado por la Asamblea de Accionistas.