Consulte la lista: estas son las marcas de Fifco que pasarán a manos de Heineken

El portafolio de Fifco incluye marcas como Imperial, Pilsen, Bavaria, Adán & Eva, y Tropical. Además, incluye la franquicia de panaderías Musmanni y la cadena de conveniencia MUSI.

Florida Ice and Farm Company (Fifco) anunció, este lunes 22 de setiembre, la firma de un acuerdo vinculante para vender a Heineken el 75% de la operación de Distribuidora La Florida, en la cual la empresa neerlandesa​ ya tenía un 25% de participación.

La transacción, que asciende a $3.250 millones, incluye las operaciones del negocio de bebidas, alimentos y venta al detalle en Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras, así como su operación de bebidas en México, junto con sus participaciones en negocios de bebidas en Nicaragua y Panamá.

Entre las marcas de Fifco que pasarán a manos de Heineken se encuentran las cervezas Imperial, Bavaria y Pilsen, las bebidas alcohólicas saborizadas Adán & Eva y los refrescos Tropical.

La franquicia de panaderías Musmanni y la cadena de conveniencia MUSI también serán de Heineken.

De acuerdo con un comunicado de prensa emitido este 22 de setiembre, el cierre de la transacción entre Fifco y la compañía neerlandesa está sujeto a las aprobaciones regulatorias “habituales y aplicables”.

“La Junta Directiva de Fifco ha aprobado unánimemente la transacción y recomendará a los accionistas votar a favor. Si se obtienen dichas aprobaciones, se espera que la transacción se complete en el primer semestre del año 2026”, indica el documento.