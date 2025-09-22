Economía

Consulte la lista: estas son las marcas de Fifco que pasarán a manos de Heineken

Fifco anunció venta de su negocio de bebidas, alimentos y venta al detalle a Heineken

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
.
El portafolio de Fifco incluye marcas como Imperial, Pilsen, Bavaria, Adán & Eva, y Tropical. Además, incluye la franquicia de panaderías Musmanni y la cadena de conveniencia MUSI. (Fotocomposición Canva La Nación /Fotocomposición Canva La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
FifcoHeinekenImperial
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.