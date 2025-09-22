Fifco anuncia venta a Heineken de negocio de bebidas, alimentos y venta al detalle

Florida Ice & Farm (Fifco) reportó en 2024 un crecimiento en el mercado cervecero y avances en sostenibilidad.

La empresa Florida Ice and Farm Company S.A. (Fifco) anunció, este lunes, la firma de un acuerdo vinculante para vender a Heineken, por $3.250 millones, el 75% de sus operaciones en los negocios de bebidas, alimentos y comercio al detalle en Costa Rica.

La compañía holandesa ya contaba con una participación del 25%, adquirida en 2002.

“Este acuerdo honra el legado de Fifco y aporta fortalezas complementarias que amplían las capacidades y el potencial futuro de las unidades incluidas en la transacción”, señaló Wilhelm Steinvorth, presidente de la Junta Directiva de Fifco.

“Fifco ha mantenido una alianza de más de 23 años con Heineken, basada en alineación estratégica, valores compartidos y un profundo compromiso con la sostenibilidad”, agregó.

LEA MÁS: Estas son las empresas que Heineken le compró a Fifco, incluida Cervecería Costa Rica

La transacción incluye también las operaciones de bebidas y alimentos de Fifco en Guatemala, El Salvador y Honduras, así como en México, junto con sus participaciones en negocios de bebidas en Nicaragua y Panamá.

Según un comunicado de la compañía, la Junta Directiva aprobó de manera unánime la operación y recomendará a los accionistas respaldarla.

En su sitio web, Heineken detalló que con esta operación obtendrá la propiedad de un portafolio multi-categoría, que incluye la cerveza nacional costarricense Imperial, centenaria, y un importante negocio de refrescos con marcas propias y licencia de embotellamiento de PepsiCo.

La empresa holandesa señaló que se espera que la transacción se complete en el primer semestre de 2026, con lo que Costa Rica se convertirá en una de las cinco principales compañías operativas de Heineken por utilidad operativa.

Fifco es una empresa costarricense con más de 117 años de trayectoria en los sectores de bebidas, alimentos, venta al detalle y hospitalidad. Con operaciones en Costa Rica, Centroamérica, República Dominicana, México y Estados Unidos, cuenta con cinco plantas de producción y 13 centros de distribución.

LEA MÁS: Estas son las empresas que Heineken le compró a Fifco, incluida Cervecería Costa Rica

Exporta a más de 10 países y su portafolio incluye marcas como Imperial, Pilsen, Bavaria, Adán y Eva, y Tropical. Además, mantiene alianzas estratégicas con empresas globales como PepsiCo, Diageo y Marriott.

“Para Fifco, esto no solo representa un hito empresarial, sino también una fuerte muestra de confianza en Costa Rica, su talento y su futuro como centro de crecimiento regional. Es un paso significativo para nuestras comunidades, nuestra economía y la región centroamericana en su conjunto”, agregó Steinvorth.

Según indicó Fifco, Heineken se consideró un comprador ideal debido a la relación de más de 23 años que mantiene con la empresa.

¿Con qué negocios se queda Fifco?

Tras la venta, Fifco confirmó que continuará operando en los sectores de hospitalidad, desarrollo inmobiliario y fabricación de vidrio, en beneficio de sus accionistas.

Según los estados financieros de la compañía, a junio anterior, los activos del sector de hospitalidad ascienden actualmente a ¢159.330 millones, mientras que la utilidad de operación del primer semestre de 2025 alcanzó ¢7.903 millones.

Fifco posee y opera dos hoteles en Costa Rica: The Westin Reserva Conchal y el W Costa Rica – Reserva Conchal, ambos ubicados en el complejo turístico de Reserva Conchal, en Guanacaste.

El Westin Reserva Conchal funciona bajo la modalidad de “todo incluido”, cuenta con 415 habitaciones, campo de golf, club de playa y diversas amenidades, mientras que el W Costa Rica – Reserva Conchal es un hotel de lujo con 150 habitaciones y suites, perteneciente a la marca W Hotels de Marriott.