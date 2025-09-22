Negocios

La millonaria compra de Heineken a Fifco que incluye a Cervecería Costa Rica y varias de sus empresas

Fifco alcanzó acuerdo con Heineken para vender en $3.250 millones el 75% del negocio de bebidas y alimentos en Costa Rica

Por Luis Enrique Brenes
Florida Ice and Farm Company (Fifco) firmó un acuerdo vinculante para vender a Heineken el 75% de sus operaciones en Costa Rica, por un monto de $3.250 millones. La cervecera holandesa ya poseía el 25% restante.
