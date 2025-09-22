La millonaria compra de Heineken a Fifco que incluye a Cervecería Costa Rica y varias de sus empresas

Florida Ice and Farm Company S.A. (Fifco) anunció la firma de un acuerdo vinculante para vender a Heineken, por $3.250 millones, el 75% de sus operaciones en el negocio de bebidas, alimentos y comercio al detalle en Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras.

La transacción incluye su operación de bebidas en México, así como participaciones en negocios de bebidas en Nicaragua y Panamá, de acuerdo con un comunicado divulgado por la compañía.

La transacción representa la venta del 78% de los activos totales de Fifco, según se informó en un hecho relevante este lunes.

El negocio contempla la adquisición del 75% restante de Distribuidora La Florida S.A., en la que Heineken ya posee un 25%, y que abarca sus divisiones de bebidas, alimentos y venta al detalle.

Distribuidora La Florida S.A. incluye subsidiarias directas e indirectas como:

- HA&COM Bebidas del Mundo.

- Comapán.

- Cervecería Costa Rica.

- Industrias Alimenticias Kern’s.

- Industrias Alimenticias Kern’s y Compañía.

- Industrias Alimenticias Kern’s El Salvador.

- Florida Bebidas y Alimentos Honduras.

- Florida Food & Beverages Corporation.

- CCR American Holdings.

- CCR American Breweries.

- North American Breweries Holdings.

- North American Breweries.

- Independent Brewers United Inc.

- Labatt USA Operating Co LLC.

- High Falls Operating Co LLC.

Además, abarca un 75% de Nicaraguan Brewing Holding (NBH) S.A., que posee una participación indirecta del 49,85% en Compañía Cervecera de Nicaragua, líder del mercado de bebidas en ese país.

De igual forma, la transacción involucra una participación del 25% en Cervecería Panamá S.A., la empresa operativa de Heineken en Panamá, y el 100% de Fifco México S.A., el negocio de bebidas listas para tomar de la compañía en ese país.

En un Hecho Relevante, Fifco informó que London Overseas, subsidiaria de Florida Capitales, vendió su participación en Cervecería Panamá y en Nicaraguan Brewing Holding, así como la correspondiente participación en las subsidiarias Inversiones Cerveceras Centroamericanas S.A. (Inceca) y sus filiales, y en la Compañía Cervecera Nicaragua (CCN).

En un comunicado, Heineken indicó que, una vez finalizada la operación, tendrá el 100% de la propiedad de Distribuidora La Florida, Heineken Panamá y Fifco México, así como el 49,85% de Compañía Cervecera de Nicaragua.