Sugeval suspende bonos y acciones de Fifco tras acuerdo de venta a Heineken

La Superintendencia General de Valores (Sugeval) informó, este martes 23 de setiembre, que suspendió la negociación y cotización de bonos y acciones emitidos por Florida Ice And Farm Company S.A. (Fifco) por dos días en el mercado organizado por la Bolsa Nacional de Valores (BNV).

También se suspendió su colocación en el mercado primario. Esto regirá a partir de este martes y se mantendrá hasta el miércoles 24 de setiembre, de modo que la cotización y negociación en el mercado de valores se reanudará el día jueves 25 del mes.

Esta es una de las medidas esperables luego de que Fifco anunciara, este lunes, la firma de un acuerdo vinculante para vender a Heineken, por $3.250 millones, el 75% de sus operaciones en el negocio de bebidas, alimentos y comercio al detalle en Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras.

El acuerdo vinculante acuerdo implica el 78% de sus activos totales.

La transacción incluye su operación de bebidas en México, así como participaciones en negocios de bebidas en Nicaragua y Panamá, de acuerdo con un comunicado divulgado por la compañía.

Fifco cuenta con la autorización para realizar oferta pública de valores.

La ley que regula esto establece como condición esencial para que las entidades puedan hacer oferta de sus valores, que los inversionistas actuales o potenciales cuenten con información veraz, suficiente y oportuna de su situación legal, financiera y de negocios para su toma de decisiones.