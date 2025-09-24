La increíble historia de Fifco: de sus orígenes en Limón a la millonaria venta a Heineken

Florida Ice and Farm Company (Fifco), una de las empresas más emblemáticas de Costa Rica, anunció una transacción histórica en su trayectoria al anunciar la venta del 75% de su operación de Distribuidora La Florida a Heineken, compañía neerlandesa que ya tenía un 25% de participación.

El acuerdo de compraventa, que asciende a $3.250 millones, contempla las operaciones del negocio de bebidas, alimentos y venta al detalle en Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras, así como su operación de bebidas en México, junto con sus participaciones en negocios de bebidas en Nicaragua y Panamá.

Este paso marca un nuevo capítulo en la historia de Fifco, fundada en 1908 en La Florida de Siquirres, Limón, por cuatro hermanos de origen jamaicano y de apellidos Lindo Morales.

Según el sitio web de la compañía, al inicio se dedicaba a la agricultura y la fabricación de hielo. Con el pasar de los años, el negocio empezó a expandirse hacia nuevos rumbos.

Fifco se dedicó, al inicio, a la fabricación de hielo. (Cortesía Fifco/Cortesía Fifco)

Diversificación de portafolio

Cuatro años después de su fundación, inició la diversificación de productos.

En 1912, los fundadores de Fifco adquirieron la Cervecería y Refresquería Traube. Este movimiento significó la entrada de la marca Pilsen a la nueva casa cervecera. A partir de este momento, Fifco empezó a dedicarse al negocio de bebidas, a través de su operación principal, tiempo después conocida como la Cervecería Costa Rica.

Luego, nació la Imperial dentro de la Cervecería Ortega, empresa que también fue adquirida por Fifco.

De acuerdo con el sitio web de la compañía, fue en 1924 cuando nació Imperial, “la cerveza líder de Costa Rica”, y Bavaria, la marca de cerveza premium. Por el negocio recién anunciado con Heineken, estas marcas están dentro de las que pasarían a manos de la neerlandesa.

El portafolio de Fifco incluye marcas como Imperial, Pilsen y Bavaria. (José Cordero/La Nación)

En 1986, la empresa obtuvo la licencia de producción y comercialización de Heineken. Posteriormente, la neerlandesa adquirió un 25% de las acciones de la compañía tica.

Cuatro años después, Fifco empezó con su participación en el negocio inmobiliario orientado al turismo, en Guanacaste, con Reserva Conchal y Papagayo.

Posteriormente, su portafolio de bebidas creció porque lanzó la marca de agua embotellada Cristal (1993), nació la propuesta de refrescos Tropical (2001) y añadió la categoría de bebidas alcohólicas saborizadas, con Smirnoff Ice (2004).

En 2006, adquirió a Industrias Alimenticias Kern’s, en Guatemala, y un año más tarde ingresó al negocio de las bebidas carbonatadas, mediante una franquicia de la marca Pepsico Inc. en Costa Rica. En 2010, Fifco también incursionó en el negocio de vinos y destilados.

La diversificación siguió pues, en 2011, Fifco ingresó en el negocio del retail, por medio de la compra de las panaderías Musmanni, y más adelante, en el formato de tiendas de conveniencia Musi.

En 2011, Fifco ingresó en el negocio del "retail" al adquirir Musmanni. (Alonso Tenorio/La Nación)

Un año después de ingresar en el negocio del retail, Florida Ice and Farm Company compró North American Brewery (hoy Fifco USA), la principal empresa cervecera independiente de Estados Unidos.

Casi una década después, Fifco ingresó a otro mercado, al mexicano, con la marca Seagrams Escapes.

El presente de Fifco

“Más de 100 años después (de su fundación) hemos diversificado nuestro portafolio a más de 1.500 productos, somos más de 5.500 colaboradores y exportamos a 16 países en el orbe”, indica el sitio web de la empresa.

Para la etapa de transición, producto de la venta a Heineken anunciada este 22 de setiembre, Fifco asevera que mantendrá su compromiso con la continuidad operativa para sus colaboradores, socios, proveedores y clientes.

Según la empresa, se espera que la transacción con Heineken se complete en el primer semestre del 2026.

Desde la compañía también se explicó que seguirán con su división de hospitalidad, bienes raíces y su participación en el negocio del vidrio a través de Empresas Comegua.