Heineken revela el porqué de la compra de Fifco en Costa Rica: ¿Qué significa para el consumidor?

Anuncio de la venta de Fifco a la empresa Heineken. Dolf Van Den Brink y Rolando Carvajal en la imagen, quienes son los CEO de las empresas.

Heineken expuso, este martes, los motivos para adquirir los negocios de Florida Ice and Farm Company S.A. (Fifco). En una conferencia de prensa global, la empresa neerlandesa presentó su estrategia para Costa Rica, Centroamérica y México.

Dolf van den Brink, presidente del consejo ejecutivo y director general (CEO) de Heineken, señaló que “Costa Rica ofrece interesantes oportunidades de crecimiento en un entorno estable”, lo que la convierte en un destino atractivo para invertir.

“Fifco ha sido nuestro socio durante los últimos 20-25 años; es una empresa de calidad que conocemos bien y que realmente nos gusta y respetamos”, destacó van der Brink.

“Este era el siguiente paso correcto para todos los involucrados, tanto para las familias —porque Fifco es una empresa familiar— como para nosotros para aumentar nuestra exposición a este negocio de alta calidad, especialmente en estos segmentos de alto crecimiento en Centroamérica", agregó.

Fifco anunció este lunes la firma de un acuerdo vinculante para vender a Heineken, por $3.250 millones, el 75% de sus operaciones en los sectores de bebidas, alimentos y comercio al detalle en Costa Rica. La cervecera holandesa ya poseía un 25% de participación, adquirido en 2002.

La transacción abarca, además, las operaciones de bebidas y alimentos de Fifco en Guatemala, El Salvador y Honduras, así como en México, junto con sus participaciones en negocios de bebidas en Nicaragua y Panamá.

Según la presentación divulgada por Heineken, entre las razones para adquirir los negocios de Fifco también figuraron los márgenes de ganancia de la empresa, la estabilidad macroeconómica y el potencial de generación de valor hacen que la inversión en Costa Rica y esta adquisición resulten favorables para la compañía.

Además, van den Brink destacó los fundamentos macroeconómicos, las tendencias favorables en el consumo de bebidas y un entorno económico estable en el país, señalando que la población continúa en crecimiento, el PIB real aumenta y la moneda local se mantiene estable.

Por su parte, Harold van den Broek, miembro del Consejo Ejecutivo y director financiero (CFO, en siglas en inglés) de Heineken, explicó que la transacción generará sinergias de ingresos y costos mediante la aplicación de mejores prácticas comprobadas.

Entre sus proyecciones, la compañía holandesa planea incrementar el consumo per cápita mediante la gestión de ingresos (Costa Rica registra 56 litros per cápita, por debajo de Panamá con 97 litros y México con 106 litros), implementar economías de escala a nivel global, optimizar las prácticas operativas y aprovechar los centros de apoyo regionales y globales.

Expansión en Centroamérica

En su plan regional, Heineken indicó que la adquisición de la propiedad total en Panamá representa una oportunidad para ingresar a un mercado en crecimiento y enfocar esfuerzos en una marca premium.

La compañía señaló que Panamá cuenta con una economía vinculada al dólar estadounidense, un sólido potencial demográfico, un crecimiento anual compuesto del volumen de cerveza de aproximadamente 20% entre 2019 y 2024, y ganancias consecutivas de cuota de mercado cervecero en los últimos tres años.

Asimismo, Heineken proyecta integrar las marcas Beyond Beer de Costa Rica de forma complementaria al portafolio de cerveza de Panamá.

En Nicaragua, la empresa espera consolidar una asociación equitativa con la principal cervecera del país, aprovechando la fortaleza de marcas locales como Toña, que lidera y mantiene un portafolio en rápido crecimiento tanto en cerveza como en bebidas alternativas.

La operación también abarca agua, refrescos y una red de aproximadamente 250 tiendas de proximidad, lo que permite, según detalló la empresa, ampliar canales y diversificar la oferta nacional.

En Guatemala, Heineken busca potenciar su plataforma de alimentos y bebidas mediante marcas como Kern’s y Ducal, integrando sus portafolios regionales para lograr mayor penetración y relevancia en el mercado centroamericano.

Respecto a México, la compañía apuesta por expandir su portafolio Beyond Beer, enfocado en marcas de alto crecimiento, y aprovechar el alcance y la experiencia de la ruta de mercado de Heineken para acelerar el posicionamiento y la distribución en todo el país.

Expectativas financieras

Según los líderes de Heineken, esta adquisición incrementará la deuda neta de la compañía en €3.200 millones ($3.775 millones aproximadamente), manteniendo el compromiso a largo plazo de conservarlo por debajo de 2,5x.

Además, Heineken afirmó que continuará con su programa de recompra de acciones por €1.500 millones (unos $1.770 millones) sin que la operación se vea afectada.

Por otra parte, la compañía aseguró que la consolidación financiera de Distribuidora La Florida aportará ingresos de $1.132 millones, un EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) de $334 millones y una utilidad operativa de $278 millones.

Se prevé también un incremento en las ganancias provenientes de asociadas, como Nicaragua, una reducción de la participación minoritaria en las utilidades de Heineken Panamá y ahorros recurrentes de costos cercanos a $50 millones.

Para que la compra de los negocios de Fifco se finalice se deben suscribir dos contratos de compraventa: uno para compañías bajo control total y otro para las que no lo están. Ambos deberán firmarse simultáneamente y conforme a la Ley de Nueva York.

La venta de acciones se efectuará directamente entre Fifco y Heineken, una vez que la Asamblea General de Accionistas de la compañía costarricense apruebe la transacción y se obtenga la autorización de las autoridades regulatorias correspondientes.

En un hecho relevante, la compañía convocó a los inversionistas a una asamblea general extraordinaria el 7 de octubre del 2025. Esta se realizará en modalidad mixta, es decir, se celebrará simultáneamente en presencial y virtual.