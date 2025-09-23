Economía

La venta a Heineken: Conozca el desempeño financiero de Fifco en el primer semestre de 2025

La principal actividad de Fifco es la elaboración y comercialización de bebidas. Vea cómo le fue a la empresa entre enero y junio de este año, tres meses antes de la venta a Heineken de gran parte de su negocio

Por Luis Enrique Brenes
Fifco anunció la venta del negocio de bebidas a Heineken, lo que incluye todo su portafolio de cervezas.
Fifco anunció la venta del negocio de bebidas a Heineken, lo que incluye todo su portafolio de cervezas. (Canva con fotos de Shutterstock y Fifco/Canva con fotos de Shutterstock y Fifco)







FifcoHeinekenFinanzas de FifcoUtilidades
Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

