La venta a Heineken: Conozca el desempeño financiero de Fifco en el primer semestre de 2025

(Canva con fotos de Shutterstock y Fifco/Canva con fotos de Shutterstock y Fifco)

Fifco anunció la venta del negocio de bebidas a Heineken, lo que incluye todo su portafolio de cervezas.

Florida Ice and Farm Company (Fifco) informó este lunes 22 de setiembre que vendió el 78% de sus activos totales, incluyendo la participación accionaria en subsidiarias directas, indirectas y asociadas, a Heineken, por $3.250 millones.

El principal negocio adquirido por Heineken es el de bebidas y alimentos de Fifco en Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras, incluyendo además la operación de bebidas en México y participaciones en negocios cerveceros en Nicaragua y Panamá.

Según sus estados financieros, Fifco generó utilidades netas por ¢37.276 millones en el primer semestre de 2025, una reducción de ¢15.395 millones respecto a los ¢52.671 millones del mismo período del año pasado.

Por segmento, el área de bebidas generó utilidades de operación (antes de otros gastos e impuestos) por ¢43.439 millones, una caída de ¢20.582 millones en comparación con los ¢64.021 millones del primer semestre de 2024.

LEA MÁS: Estas son las empresas que Heineken le compró a Fifco, incluida Cervecería Costa Rica

En tanto, el negocio de alimentos pasó de ¢3.881 millones en los primeros seis meses de 2024 a ¢4.089 millones en el mismo período de este 2025, de acuerdo con sus estados financieros.

Por su parte, en el segmento inmobiliario, Fifco produjo utilidades de operación por ¢7.903 millones en el primer semestre de 2025, registrando un aumento respecto a los ¢7.420 millones de 2024.

En relación con los activos, la compañía alcanzó un saldo de ¢910.739 millones al cierre del primer semestre de 2025, un aumento de ¢11.842 millones respecto a los ¢898.897 millones del mismo período del año anterior.

El principal activo de la compañía es propiedad, planta y equipo, con ¢404.047 millones a junio de 2025, seguido de activos intangibles, con ¢120.436 millones, e inventarios, con ¢98.043 millones.

En 2024, Fifco ejecutó un pago de dividendos a sus accionistas por ¢47.332 millones, una cifra calificada como histórica por la empresa en marzo del año pasado. En 2023, la compañía distribuyó ¢39.908 millones.

LEA MÁS: Consulte la lista: estas son las marcas de Fifco que pasarán a manos de Heineken

La principal actividad de Fifco es la elaboración y comercialización de bebidas con sus marcas propias y, en menor proporción, con marcas bajo licencia. La empresa produce y distribuye cerveza, bebidas alcohólicas saborizadas, bebidas carbonatadas, agua, bebidas de frutas, bebidas energizantes y tés.

La empresa también elabora y comercializa productos alimenticios con marcas propias, vende artículos de conveniencia, distribuye bajo licencia marcas de vino y otras bebidas alcohólicas, y opera tiendas y restaurantes propios.

Adicionalmente, la compañía mantiene actividades relacionadas con el desarrollo del negocio hotelero, así como propiedades de inversión en el segmento inmobiliario. Fifco empezó operaciones en 1908; la empresa presencia en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Estados Unidos.

En un comunicado de prensa, Heineken indicó que, una vez finalizada la operación, tendrá el 100% de la propiedad de Distribuidora La Florida, Heineken Panamá y Fifco México, así como el 49,85% de Compañía Cervecera de Nicaragua.

El cierre de esta transacción entre Fifco y Heineken está sujeto a todas las aprobaciones regulatorias correspondientes. El monto por la compra de los negocios está basado en los resultados del año pasado.