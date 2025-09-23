Economía

Heineken compra Fifco: las mayores ventas de compañías de Costa Rica a extranjeros

La venta de negocios de Fifco a Heineken marca un nuevo hito por el monto: $3.250 millones. Conozca otras operaciones de compraventa.

Por Mónica Cerdas Gómez
Durman Esquivel, Pozuelo, Gollo y Fifco fueron compañías costarricenses que pasaron a manos de empresas extranjeras.
Durman Esquivel, Pozuelo, Gollo y Fifco fueron compañías costarricenses que pasaron a manos de empresas extranjeras. (La Nación hecho Canva/La Nación hecho Canva)







FifcoHeinekenDistribuidora La FloridaEmpresas
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

