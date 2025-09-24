¿Qué pasará con la cerveza Imperial tras la compra de Heineken?

Con el acuerdo de adquisición de Heineken de Fifco y sus negocios de bebidas, alimentos y venta al detalle se detalla el futuro de marcas como Imperial.

El acuerdo de adquisición en firme para que Heineken del negocio de bebidas, alimentos y venta al detalle de Florida Ice and Farm Company S.A. (Fifco) incluye el portafolio de marcas en Costa Rica, entre la que destaca Imperial.

Rolando Carvajal, director general de Fifco, contó qué pasará con la icónica cerveza, así como el de otras marcas.

Sobre el futuro de la cerveza Imperial, Carvajal respondió: “Imperial es y seguirá siendo Imperial. Es una cerveza hecha en Costa Rica con una fórmula que se ha mantenido íntegra desde su origen y que seguirá siendo la misma fórmula costarricense“.

Y añadió que “lo que sí puede ser nuevo, es que tal vez Imperial pueda viajar a nuevos destinos. Entonces, más bien, es una oportunidad para que nuestro orgullo nacional reflejado por Imperial pueda ser consumido por otros consumidores en otros países”.

“Lo que sí puede ser nuevo, es que tal vez Imperial pueda viajar a nuevos destinos y consumidores”, afirmó el vocero.

“Y lo mismo diría para Tropical, para Ducal en Guatemala, para Toña y Victoria de Nicaragua. Los negocios y las marcas siguen siendo originarios y con la esencia de nosotros los centroamericanos”, añadió.

Qué pasará con Musmanni y Mussi

De acuerdo a los registros de Fifco, la cadena de panaderías Musmanni suma 240 establecimientos en el país y la marca de tiendas de conveniencia Mussi totaliza 76 puntos de venta. Ambas conforman el negocio de ventas minoristas de Fifco (retail).

“El retail se mantiene dentro del negocio y es parte del perímetro de lo que estaría potencialmente adquiriendo Heineken después de las aprobaciones respectivas, tanto Musmanni como Mussi”, apuntó el ejecutivo.

Aseguró que Heineken ve con muy buenos ojos la existencia del negocio de retail o de venta al detalle. “Ya es algo conocido por Heineken. Ellos tienen operaciones de venta al detalle en México, por ejemplo”.

Confirmó que ambas marcas se mantienen. “Seguimos por mientras con nuestros planes de negocios tal cual los hemos diseñado”. Estimó que antes de que concluya este año abrirán entre cinco y 10 tiendas más.

Añadió que se incluyen unas 240 tiendas de conveniencia Súper Express en Nicaragua.