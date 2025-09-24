Economía

¿Qué pasará con la cerveza Imperial tras la compra de Heineken?

Imperial, Musmanni, Tropical y más. Conozca el futuro de las marcas de Fifco y su icónica cerveza después de la compra por parte de Heineken.

Por Gustavo Ortega Campos
Cervezas de Costa Rica
Con el acuerdo de adquisición de Heineken de Fifco y sus negocios de bebidas, alimentos y venta al detalle se detalla el futuro de marcas como Imperial. (Alonso Tenorio/La Nación)







