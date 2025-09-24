Venta de negocios de Fifco a Heineken es la más grande de la historia de Costa Rica: ¿qué pasará con los empleados y las marcas?

Rolando Carvajal Bravo, director general de Fifco contó a 'La Nación' cómo se originó la transacción de venta del negocio de bebidas, alimentos y retail a Heineken.

El director general de Florida Ice and Farm Company S.A. (Fifco), Rolando Carvajal Bravo, aseguró que la venta del negocio de bebidas, alimentos y el comercio al detalle, anunciada el pasado lunes, es la compraventa más grande efectuada en Costa Rica.

La empresa, fundada hace 117 años, anunció la firma de un acuerdo vinculante para vender a Heineken el 75% de sus operaciones en los negocios de bebidas, alimentos y comercio al detalle en Costa Rica, por un valor de $3.250 millones.

“Es la transacción más grande en la historia de la región centroamericana, y creo que esto es el reflejo de realizar en forma adecuada la creación de valor de la inversión que más de 2.100 accionistas hacen en Fifco durante años. Así que creo que es algo positivo para el inversionista”, señaló Carvajal durante una entrevista con La Nación la tarde de este martes.

Transacción más grande en la historia

Una revisión de operaciones de adquisiciones de empresas ticas de los últimos 25 años, en la que se dio relevancia al monto pactado, muestra que el monto más cercano fue de $300 millones, cuando Scotiabank compró Interfin.

El ejecutivo de Fifco confirmó que continuará en el puesto una vez que concluya el proceso. “Formalmente, Heineken me ha ofrecido continuar en el cargo de director general de la compañía, lo cual acepté”, apuntó.

Además, añadió que la empresa cuenta con 2.192 accionistas, ninguno con más del 10% de las acciones.

Sobre la calificación que se hace como empresa familiar, Carvajal explicó que en realidad es una empresa pública (que transa sus acciones en el mercado de valores).

“Sí viene de la herencia, del legado de familias que se mantuvieron por décadas y se han mantenido por décadas en el negocio. Pero la realidad es que es una empresa pública con algunos saludables comportamientos de esa herencia familiar. Lo mismo es Heineken, pero la diferencia es que la familia Heineken sí controla más del 50% de la compañía”, subrayó.

¿Qué pueden esperar los consumidores?

Consultado sobre el efecto para los consumidores, Carvajal dijo que parte de los beneficios de esta transacción es contar con menos costos de producción, y no prevé incrementos.

“Hay posibilidades de tener sinergias con costos de materias primas y materiales de empaque más competitivos, por la escala de un negocio global, versus la escala de un negocio centroamericano”, apuntó.

Sin embargo, no precisó el efecto en los precios. “No puedo anticipar que cuando esta transacción pueda ser materializada haya una reducción de precios, pero por lo menos quisiera anticipar de que no va a haber presiones de alza”, afirmó Carvajal.

¿Habrá despidos en Fifco?

La división que adquiere Heineken a Fifco cuenta con 4.606 empleados, de un total de 6.323 personas.

Sobre el posible recorte de personal tras la venta, Carvajal dijo que no sabe.

“Asumimos que vendrá el análisis cuando se haya realizado el cierre de la transacción. Naturalmente, puede haber algunas integraciones de talento de la compañía global, como también puede haber oportunidades para mucho talento que pueda aprovechar en esa red global de negocios que tiene Heineken para desarrollarse más allá de Costa Rica”, agregó.

Carvajal señaló que ha sido testigo de cómo Heineken está compuesto por gente del mundo entero y cómo los profesionales tienen oportunidades de rotar en áreas y en geografías.

Consumidores y trabajadores de Fifco

¿Cómo se generó la venta a Heineken?

La relación con Heineken se inició hace 23 años. En 2002, la marca neerlandesa adquirió el 25% de la división de alimentos y bebidas.

Carvajal reveló que la firma se aproximó a Fifco para proponer la transacción de la adquisición del 75% restante.

“Heineken se acercó para manifestar su interés y eso dio inicio a conversaciones que se fueron desarrollando a lo largo de muchos meses. Esto (comenzó) de forma exploratoria hace poco más de un año”, recordó.

Así se definió el precio de compra de Fifco

El precio de $3.250 millones establecido en la transacción tuvo idas, venidas y rechazos, hasta lograr el acuerdo. Durante el proceso, la compañía local fue asesorada por BofA Securities of Bank of America

Según dijo, luego de múltiples negociaciones muy intensas y de rechazo de ofertas por parte del comprador potencial, se llegó al nivel de la expectativa de la Junta Directiva y algunos de los socios, la cual se acercaba al rango alto de las valoraciones corridas por BofA Securities of Bank of America.

¿Qué sigue en el proceso de venta?

El anuncio de la firma del acuerdo vinculante de la transacción realizado este lunes se acompañó con la aprobación y la firma de los contratos de compra-venta de las acciones por parte de la Junta Directiva de Fifco.

Posteriormente, este martes se hizo efectiva la convocatoria para la Asamblea de Accionistas, programada para el 7 de octubre.

Carvajal explicó que de aprobarse la transacción en esta asamblea, por más del 50% de los accionistas que asistan a la convocatoria, según lo establecen los estatutos, presentarán el negocio ante las entidades reguladoras

En el caso de Costa Rica, corresponderá enviarlo ante la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) para que lo autorice.

Su estimación es que se cierre en el primer semestre de 2026, porque estos procesos duran entre tres y nueve meses.

Consultado sobre la posibilidad de que los accionistas rechacen la transacción, Carvajal destacó: “La Junta recomendó por mayoría y por decisión unánime y en firme a los accionistas votar a favor”.

Imperial, la marca más conocida de cerveza en el país, pasará a ser propiedad de la neerlandesa Heineken. (Alonso Tenorio/La Nación)

Futuro de Imperial

Sobre el futuro de la cerveza Imperial, Carvajal respondió: “Imperial es y seguirá siendo Imperial. Es una cerveza hecha en Costa Rica con una fórmula que se ha mantenido íntegra desde su origen y que seguirá siendo la misma fórmula costarricense“.

“Lo que sí puede ser nuevo, es que tal vez Imperial pueda viajar a nuevos destinos y consumidores.

“Y lo mismo diría para Tropical, para Ducal en Guatemala, para Toña y Victoria de Nicaragua. Los negocios y las marcas siguen siendo originarios y con la esencia de nosotros los centroamericanos”, añadió.

