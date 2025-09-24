Economía

Venta de negocios de Fifco a Heineken es la más grande de la historia de Costa Rica: ¿qué pasará con los empleados y las marcas?

Transacción valorada en $3.250 millones se consolida como la más grande del país. Entrevistamos al director general de Fifco para saber qué ocurrirá con los empleados y las marcas

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
23/09/2025, Alajuela, Fifco, entrevista con el gerente general de Fifco Rolando Carvajal Bravo.
Rolando Carvajal Bravo, director general de Fifco contó a 'La Nación' cómo se originó la transacción de venta del negocio de bebidas, alimentos y retail a Heineken. (José Cordero/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
FifcoHeinekenVenta de FifcoRolando Carvajal
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.