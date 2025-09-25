Rolando Carvajal revela cómo se gestó la venta de negocios de Fifco a Heineken

La venta del negocio de bebidas, alimentos y el comercio al detalle de Florida Ice and Farm Company (Fifco) a Heineken es calificada por Rolando Carvajal, director general de la compañía costarricense, como una de las transacciones más grandes en la historia de Centroamérica.

Este acuerdo, que deberá ser aprobado en un proceso que podría durar varios meses, es valorado en $3.250 millones.

La Nación conversó el martes con Carvajal, 24 horas después de oficializado el anuncio. El ejecutivo brindó detalles de la negociación y sus previsiones sobre el futuro de las marcas, como la cerveza Imperial y posibles recortes de personal. A continuación un extracto de la entrevista.

Director General de Fifco sobre venta a Heineken

— ¿Por qué se acordó la venta de la empresa? Copiado!

― Después de 23 años de tener esta relación de socios con Heineken, una compañía con la que hay mucha afinidad de valores, inclusive son empresas familiares que posteriormente se convirtieron en empresas públicas, Fifco finalmente encuentra un socio en quien poder continuar con su legado.

“Para los accionistas de Fifco, potencialmente, el beneficio de este acuerdo pueda ser de un retorno positivo desde el punto de vista económico para su inversión en acciones.

“Y para Heineken, estratégicamente, es un momento clave, donde puede, con base en esta inversión en Fifco, en esta inversión potencial, pues, posicionarse de forma mucho más relevante en Centroamérica y la región.

― ¿Quién se acercó inicialmente? ¿Fue una iniciativa de parte de Fifco hacia Heineken o viceversa? Copiado!

― Heineken se acercó a nosotros para manifestar su interés, y bueno, eso dio inicio a conversaciones que se fueron desarrollando a lo largo de muchos meses.

― ¿Cuándo empezó toda esta conversación? Copiado!

― Tal vez de forma exploratoria, habrá iniciado hace poco más de un año.

Así se llegó al precio de venta de Fifco

― ¿Cómo se definió la cifra de venta? Copiado!

― Contratamos a BofA Securities Bank of America, y con base en un modelo de valoraciones que elaboramos en conjunto con nuestro asesor, determinamos, mediante metodologías de cálculos de valor de empresas conocidas y reconocidas en el mercado financiero, un rango.

“Luego de múltiples negociaciones muy intensas, y tengo que decirlo, de rechazar ofertas por parte del comprador potencial, pues finalmente se llegó al nivel cuya expectativa definida por la Junta Directiva y algunos de los socios. Casualmente, se acercó al rango alto de las valoraciones corridas por BofA Securities Bank of America”.

― Hay un comentario muy generalizado de que Imperial, cerveza emblemática del país, ya no va a ser costarricense. ¿Qué comentario tiene? Copiado!

― No, todo lo contrario. Imperial es y seguirá siendo Imperial. Imperial es una cerveza hecha en Costa Rica con una fórmula que se ha mantenido íntegra desde su origen y que seguirá siendo la misma fórmula costarricense, y seguirá siendo producida en Costa Rica para los costarricenses. Lo que sí puede ser es que tal vez Imperial pueda viajar a nuevos destinos.

“Entonces es más bien una oportunidad para que nuestro orgullo nacional, reflejado por Imperial, pues pueda ser consumido por otros consumidores en otros países”.

― ¿El monto de la compra es el más grande de una empresa costarricense? Copiado!

― Es la transacción más grande en la historia de la región centroamericana. Y creo que esto es el reflejo de realizar de forma adecuada la creación de valor de más 2.100 accionistas hacen en Fifco durante años.

― Heineken se refirió a Fifco como una empresa familiar, ustedes informaron que ningún accionista tiene más de un 10%. ¿Es esta referencia familiar que ya pensaba que era momento de cambio? Copiado!

― En realidad, Florida Ice and Farm Company es una empresa pública, que sí viene del legado de familias que se mantuvieron por décadas y se han mantenido por décadas en el negocio.

“Pero la realidad es que es una empresa pública con algunos saludables comportamientos de su herencia familiar. Lo mismo es Heineken. Pero la diferencia en Heineken es que la familia Heineken sí controla más del 50% de la compañía”.

Venta histórica de negocios de Fifco

― ¿Qué puede esperar el consumidor con esta transacción: en precios y catálogo de productos? Copiado!

― Priorizaría el decir que para el consumidor centroamericano, aunque pueda haber un sentimiento inicial de nostalgia, en realidad es orgullo, y voy a hablar, por ejemplo, por un país como en Costa Rica o como en Guatemala. Igual diría el ejemplo de nuestra participación en Nicaragua con Toña.

“Podemos esperar que se continúe con ese legado en cada país del portafolio de marcas y podemos esperar que con Heineken tengamos más innovación, más variedad de productos y más inversión para seguir desarrollando portafolios y marcas”.

― Le reitero la pregunta, ¿el consumidor costarricense gana o pierde? Copiado!

― Gana tremendamente. La inversión que se da detrás de esta transacción en Costa Rica, que tiene las características para una inversión tan relevante, solo es un indicador de que va a haber más inversión, más innovación y más propuesta de valor para el consumidor final.

― ¿Alzas en los costos de los productos de Fifco? Copiado!

― No puedo anticipar que, cuando esta transacción se materialice, haya una reducción de precios, pero por lo menos quisiera anticipar de que no va a haber presiones de alza.

― ¿Qué sucedería si los accionistas dicen que no a esta transacción, es una votación? Copiado!

― Los estatutos exigen un acuerdo de mayoría de accionistas en la Asamblea, o sea, arriba del 50% de los presentes aprueben la transacción.

“La Junta recomendó a sus los accionistas votar a favor”.

― Heineken informó en una conferencia que va a tratar de optimizar los procesos. ¿Se podría prever recorte de personal? Copiado!

― No lo sabemos en este momento. Asumimos que vendrá un análisis cuando se cierre la transacción. Naturalmente, puede haber algunas integraciones de talento de la compañía global, como también puede haber oportunidades para mucho talento que pueda aprovechar en esa red global de negocios que tiene Heineken para desarrollarse más allá de Costa Rica.

“De los 23 años de convivir Heineken con Fifco, he sido testigo de como Heineken está compuesto por gente del mundo entero. Y cómo los profesionales tienen oportunidades de rotar en áreas y en geografías.

“Más bien puede haber oportunidades para mucho talento. Además, de inversión adicional y crecimiento desde aquí para la región, puede haber una interesante generación de empleo”.

― Musmanni y Mussi, ¿se mantendrán esas identidades, qué novedades esperar en ambos casos con esta transacción?

― El retail se mantiene dentro del negocio y es parte del perímetro de lo que estaría potencialmente adquiriendo Heineken después de las aprobaciones respectivas, tanto Musmanni como Mussi.

“Heineken ve con muy buenos ojos la existencia del negocio de retail, o de venta al detalle. Ya es algo conocido por Heineken. Ellos tienen operaciones de venta al detalle en México, por ejemplo. Entonces, se mantienen y seguimos por mientras con nuestros planes de negocios tal cual los hemos diseñado.

― ¿Hay previsiones mientras tanto no se concreta la transacción en abrir más tiendas en ambas marcas?

― Continuamos con el plan de negocios que ya estaba definido y que está en marcha de ejecución, que sí incluye aperturas, tanto en Musmanni como en Mussi. Lo que teníamos definido de aquí al cierre de año puede incluir entre las dos, entre 5 y 10 tiendas.

― En 2016 la división de lácteos fue adquirida por Lala, ahora en 2025 es Heineken. ¿Hospitalidad y otras áreas podrían en algún momento también tener este rumbo? Copiado!

― Nuestra Junta Directiva ha definido que eso es algo que analizará posteriormente. Por ahora, todos los negocios continúan como son hasta hoy, y seguirán siendo desarrollados bajo los planes de negocio que tenemos.

― ¿Qué decirle al costarricense por esta transacción, ante un posible sentimiento de desarraigo. ¿Cuál es el mensaje? Copiado!

― Fifco seguirá siendo la empresa pública que conocemos, con el compromiso de desarrollo de negocios como lo conocemos, incluyendo su sostenibilidad expansiva, con los negocios que hoy tiene y tendrá mañana.