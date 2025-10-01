Fifco prepara notificación de venta a Heineken ante Coprocom

La venta del 75% de las operaciones del negocio de alimentos, bebidas y comercio al detalle de Fifco a Heineken deberá pasar por la Asamblea de Accionistas y la revisión de las autoridades de competencia en Costa Rica.

Florida Ice and Farm Company S.A. (Fifco) está preparando la notificación del acuerdo vinculante para la venta a Heineken para presentarlo ante la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom).

“Está en proceso y será presentada en el corto plazo”, respondió este miércoles a La Nación, Maria Pía Robles, directora de Relaciones Corporativas de Fifco.

Por otro lado, Viviana Blanco, comisionada presidenta de Coprocom confirmó que la notificación no ha sido presentada.

El pasado 22 de setiembre, Fifco anunció la firma de un acuerdo vinculante para vender a Heineken, por $3.250 millones, el 75% de sus operaciones en los negocios de bebidas, alimentos y comercio al detalle en Costa Rica. La transacción es calificada por la empresa como la más grande de la región centroamericana.

En una entrevista con La Nación, Rolando Carvajal, director general de Fifco, dijo el pasado 23 de setiembre que una vez que se apruebe la transacción en esta asamblea, por más del 50% de los accionistas que asistan a la convocatoria, según lo establecen los estatutos, la presentarán ante las entidades reguladoras de los países donde se ubican los negocios involucrados.

En el caso de Costa Rica, se refirió a la Coprocom. La Asamblea de Accionistas está programada para el 7 de octubre. Fifco cuenta con 2.194 tenedores de las acciones.

La solicitud de aprobación de la transacción es requerida por Ley N.º 9736, Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia.

Según la Ley N.º 9736, la notificación presentada ante Coprocom activa un plazo de 10 días hábiles para que terceros aporten información relevante al análisis de la operación.

Guillermo Rojas, comisionado del órgano, explicó en una ocasión anterior que este proceso permite recabar datos clave para evaluar el impacto de la transacción sobre la competencia, con el fin de evitar decisiones que puedan afectar al mercado o a los consumidores.

El Folleto Informativo sobre la transacción para los accionistas, al que tuvo acceso este medio, refiere que el contrato entre las dos empresas establece que las partes deberán obtener la aprobación de las autoridades regulatorias correspondientes.

“En el caso de Costa Rica, se procederá a realizar una notificación ante la Coprocom, y se seguirá el trámite establecido por la legislación de competencia. Consideramos, en todo caso, que esta transacción no afectará el mercado, ya que las condiciones competitivas permanecerán iguales antes y después de su realización”, indica el documento.

Welmer Ramos, presidente del Observatorio del Mercado y los Derechos del Consumidor (Omercon), solicitó a la Coprocom que emita un criterio técnico sobre la transacción, de acuerdo a una publicación de Semanario Universidad este lunes.