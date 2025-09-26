Venta de negocio de bebidas de Fifco a Heineken supone el pago de un impuesto: sepa quiénes tendrán que pagarlo y cómo funcionará

Las cervezas de Costa Rica Imperial y Pilsen son fabricadas por Fifco. Tras la venta anunciada el lunes, estas pasarán a ser propiedad de Heineken.

Florida Ice and Farm Company S. A. (Fifco) y sus accionistas deberán asumir obligaciones tributarias con el Ministerio de Hacienda una vez que se concrete la venta de su división de bebidas, alimentos y comercio al detalle a Heineken.

De acuerdo con el anuncio realizado, el pasado 22 de setiembre, la negociación comprende las operaciones de Fifco en Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras, así como en México, además de sus participaciones en negocios vinculados al sector de bebidas en Nicaragua y Panamá.

La firma del acuerdo vinculante para vender a la empresa neerlandesa el 75 % de estas operaciones se concretó por un monto de $3.250 millones, dado que la compañía mantenía desde 2002 el 25 % restante.

De ese total, tanto Fifco como sus accionistas deberán destinar una parte al cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Ministerio de Hacienda.

Mario Hidalgo, socio líder de Impuestos en la firma Grant Thornton, explicó a La Nación que, según la forma en que se concrete la venta, podrían presentarse dos escenarios.

El primero consiste en que los titulares de las acciones de Fifco las cedan a Heineken. En este caso, cada accionista deberá pagar el impuesto sobre las ganancias de capital.

Al tratarse de una empresa con capital abierto en la Bolsa Nacional de Valores y supervisada por la Superintendencia General de Valores, la tributación aplicable será del 15 % sobre la ganancia de capital, o del 2,25 % sobre el precio de venta si las acciones fueron adquiridas antes del 1.º de julio de 2019.

Cada accionista deberá liquidar el tributo aplicable según su situación particular.

El segundo escenario se presenta si la venta se realiza directamente por la sociedad, es decir, Fifco como persona jurídica. En este caso, será la compañía la responsable de pagar el impuesto sobre las ganancias de capital.

Una vez cancelado este impuesto, si los socios o accionistas son interpuestos y no realizan actividad económica, la empresa, al momento de distribuir los fondos obtenidos por la venta, deberá retener el 15 % correspondiente a la distribución de dividendos.

Según un folleto informativo, publicado por Fifco el 23 de setiembre, como la empresa ha tenido la propiedad de las acciones desde antes de julio del 2019, aplicará la tarifa del 2,25% sobre el precio de venta.

En el caso de la transferencia indirecta de entidades nicaragüenses, estas también estarán sujetas al impuesto de ganancias de capital a una tarifa del 15% en Costa Rica, mientras que en Panamá la tarifa será del 5% sobre el precio de venta.

“El pago de dividendos provenientes de fuente costarricense está sujeto a una retención de 15%, mientras los dividendos provenientes de fuente extraterritorial (caso de la venta de acciones de empresas asociadas en Nicaragua y Panamá) no están sujetos a dicha retención, según la legislación tributaria aplicable”. — Folleto informativo del proceso de venta de subsidiarias directas e indirectas y asociadas de Fifco a Heineken.

Este tributo debe pagarse dentro de los primeros 15 días del mes siguiente a la concreción de la transacción, según explicó Alberto Peralta, director de Impuestos de EY para Centroamérica, Panamá y República Dominicana. En ese mismo período, también deberán declararse los dividendos correspondientes.

Según el comunicado HR-2025-09-027, emitido bajo el título Hecho Relevante por Fifco, la venta de acciones se efectuará directamente entre las empresas, una vez que la Asamblea General de Accionistas de Fifco apruebe la transacción y se obtenga la autorización de las autoridades regulatorias correspondientes.

La compañía convocó a los inversionistas a una asamblea general extraordinaria el 7 de octubre del 2025, y se espera que la venta se concrete durante el primer semestre del 2026.

Por su parte, Mario Ramos, director general de Tributación, indicó a este diario que, cuando una empresa vende sus acciones o su establecimiento mercantil, debe presentar la declaración de ganancias o pérdidas de capital y autoliquidar el impuesto correspondiente, según corresponda.

No obstante, aclaró que no se refería específicamente a esta transacción.