Fifco notifica a Coprocom sobre la venta de negocios a Heineken

Florida Ice and Farm Company (Fifco) notificó, este lunes 6 de octubre, a la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) sobre el acuerdo vinculante para la venta del 75% de la operación de Distribuidora La Florida a Heineken, compañía neerlandesa que ya tenía un 25% de participación.

La notificación se da en cumplimiento del artículo 96 de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica (9736). El caso se lleva bajo el expediente 061-2025-CE.

“De acuerdo con el escrito de notificación, la operación involucra mercados relacionados con la fabricación y comercialización de cerveza, alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, productos de panadería, tiendas de conveniencia y restaurantes, dentro del territorio costarricense”, expone una publicación de la Coprocom.

El pasado 22 de setiembre Fifco informó de que la transacción, que asciende a $3.250 millones, incluye las operaciones de su negocio de bebidas, alimentos y venta al detalle en Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras, así como su operación de bebidas en México, junto con sus participaciones en negocios de bebidas en Nicaragua y Panamá.

De conformidad con la Ley 9736, los terceros interesados pueden presentar información relevante para el análisis de la concentración hasta el 22 de octubre del año en curso, al correo coprocom@coprocom.go.cr, informó la Comisión.

Las aprobaciones por autoridades regulatorias como la Coprocom, en Costa Rica, y similares en otros países corresponden a una de las condiciones clave para el cierre de la transacción entre Fifco y Heineken.

Si la transacción debe disolverse por la imposibilidad de obtener las aprobaciones regulatorias requeridas, las partes acordaron una indemnización a favor de la vendedora de $100 millones.

Por otro lado, para concretar la operación, también se tienen que cumplir las obligaciones, declaraciones y garantías otorgadas en los contratos, y que no se dé un “cambio sustancial en el curso normal” del negocio.

Otra de las condiciones clave para concretar la operación se logró este martes 7 de octubre: la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Fifco aprobó por mayoría la venta del 75% de la operación de Distribuidora La Florida a Heineken.

