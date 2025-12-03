AB InBev vs. Heineken: las dos cerveceras más grandes del mundo competirán en Costa Rica con precios y variedad de marcas

Analistas explican el impacto del acuerdo entre Coca-Cola FEMSA y Ambev en Costa Rica, tras la venta de Fifco a Heineken. Prevén más acceso y precios competitivos. Imagen con fines ilustrativos generada con IA.

La alianza entre Coca-Cola FEMSA y Ambev Costa Rica, filial de la cervecera belga AB InBev, marcará un reacomodo en el mercado cervecero nacional. Este movimiento en el tablero se produce pocos meses después del anuncio de la venta de las operaciones de bebidas, alimentos y comercio al detalle de Fifco a Heineken.

AB InBev y Heineken son las dos cerveceras más grandes del mundo.

Coca-Cola FEMSA comunicó, este martes, que alcanzó un acuerdo con la compañía belga para asumir la distribución oficial en Costa Rica de marcas como Corona, Michelob, Budweiser y Stella Artois.

La implementación del acuerdo y el inicio de la distribución están previstos para el primer trimestre del 2026.

Expertos en dirección de empresas y analistas de consumo señalaron que este movimiento podría influir en la disponibilidad, presencia en puntos de venta y competencia de precios para los consumidores en Costa Rica.

El anuncio de Coca-Cola FEMSA se da poco más de dos meses después de que Florida Ice and Farm Company S. A. (Fifco) comunicara la firma de un acuerdo vinculante para vender a Heineken, por $3.250 millones, el 75% de sus operaciones en los negocios de bebidas, alimentos y comercio al detalle en Costa Rica. La empresa holandesa ya poseía el 25% restante desde el 2002.

Con esta operación, Heineken obtendrá, durante el primer semestre del 2026, la propiedad de un portafolio multi-categoría, que incluye la cerveza nacional costarricense Imperial, Pilsen, Adán y Eva y refrescos de marca Tropical.

La Nación consultó a FEMSA si esta es la primera ocasión en que asume la distribución de cerveza, si se prevé un eventual traslado de producción a plantas en Costa Rica o si la operación se limitará únicamente a la distribución. También, se solicitó aclarar qué implica el nuevo acuerdo en términos de competencia, a la luz del anuncio del negocio Fifco-Heineken.

Al cierre de edición, la consulta se mantenía en trámite.

Por su parte, Fifco indicó que compite en diversas geografías con distintas marcas de su portafolio de bebidas alcohólicas, no alcohólicas y de alimentos. En esa línea, afirmó que “un entorno competitivo fortalece el mercado”.

A este 1.° de diciembre, AB InBev figuraba como la empresa cervecera más grande del mundo con un valor de $188.230 millones, mientras que Heineken era la segunda en relevancia, con $63.460 millones.

Más acceso y mejores precios para los consumidores

Ante estos movimientos empresariales, los usuarios podrían notar variaciones en aspectos como oferta, precios y disponibilidad de las cervezas en el mercado.

Juan Ricardo Fernández, economista y presidente de la Asociación de Consumidores Libres, explicó a La Nación que los consumidores podrían percibir una ampliación efectiva de su libertad de elección, al contar con un mayor acceso a alternativas en los anaqueles y con precios más competitivos.

“Al integrar el portafolio de Ambev con la potente red de distribución de Coca-Cola FEMSA, se están aprovechando economías de escala y ventajas comparativas logísticas que permitirán que estas opciones lleguen con mayor facilidad y menor costo a cada rincón del país, desde supermercados hasta la pulpería más pequeña”, explicó Fernández.

“Más competencia equivale a mejores precios, productos y servicios al consumidor”, agregó.

Herberth Quirós, máster en Dirección de Empresas con énfasis en Mercadeo y profesor de Gerencia de Mercadeo y Mercado de Servicios en las maestrías del Tecnológico de Costa Rica (TEC), coincidió en que un mayor número de consumidores podría acceder a diversas marcas en distintos puntos de venta del país.

“Coca-Cola FEMSA tiene un músculo de distribución muy fuerte, y el hecho de que ellos sean los representantes de esas marcas va a incidir directamente en la disponibilidad de esos productos en muchos más puntos de venta. Ellos tienen un acceso casi absoluto a todos los puntos de venta del país. Tienen una logística de distribución increíble, y eso va a beneficiar muchísimo al consumidor en términos de dónde conseguir esas marcas de cerveza”. — Herberth Quirós, máster en Dirección de Empresas con Énfasis en Mercadeo.

Según Quirós, los precios podrían variar debido a ajustes en las estrategias para atraer nuevos clientes.

Coca-Cola FEMSA se convierte en el distribuidor de las cervezas de Ambev, incluyendo Corona y Budweiser, en Costa Rica. La distribución inicia en el 2026. (Shutterstock/Shutterstock)

Símbolo de competencia en el mercado cervecero

El anuncio de Coca-Cola FEMSA también reabre la discusión sobre el impacto que este movimiento puede tener en el mercado cervecero costarricense, especialmente en paralelo con la venta de Fifco a Heineken.

Gustavo Vargas, profesor de la Maestría en Administración de Empresas del TEC, afirmó que la alianza entre Coca-Cola FEMSA y Ambev “marcará un antes y un después” en este sector, pues aunque la participación de la empresa belga ha sido discreta en el mercado cervecero costarricense (alrededor del 10%, frente al 80% de Fifco), la articulación con FEMSA le aportará un valor adicional en ejecución comercial y distribución.

Agregó que Fifco no solo deberá prepararse para una competencia más intensa, sino que Coca-Cola FEMSA tendrá el reto de garantizar una rotación efectiva del producto, dado que las bebidas alcohólicas no forman parte de su portafolio tradicional.

Para Juan Ricardo Fernández, la alianza entre Coca-Cola FEMSA y Ambev Costa Rica refleja la “virtud de la competencia” en los mercados, pues podría interpretarse como una respuesta de la embotelladora y la cervecera belga al fortalecimiento de otro actor en el sector. En este caso, aquel generado por la venta de Fifco a Heineken.

"La competencia responde buscando eficiencias para no perder cuota de mercado. Esta rivalidad empresarial evita el estancamiento y obliga a todos los actores a innovar, mejorar precios y servicios. Al final del día, estas ‘guerras’ comerciales son las únicas donde el consumidor costarricense siempre gana". — Juan Ricardo Fernández, economista y presidente de la Asociación de Consumidores Libres.

Por su parte, Herberth Quirós indicó que este tipo de reacciones responden a estrategias de mercado más agresivas, en las que las marcas buscan mantener satisfechos a los consumidores, dinamizar los precios y ajustar su oferta para atraer nuevos clientes, evitar la consolidación de monopolios y promover la libre competencia.

En ese sentido, Gustavo Cubillo, investigador y profesor catedrático de la Escuela de Administración del TEC, destacó que Fifco mantuvo, durante mucho tiempo, un dominio que llegó a ser “monopólico” en el mercado.

No obstante, destacó que los recientes movimientos empresariales han dinamizado al sector e impulsado la entrada de nuevas compañías y estrategias.

“Viene a nivelarse el sector competitivo, porque ya son dos grandes competidores que están tratando de captar ese mismo mercado (...). Esto es beneficioso para el consumidor y beneficioso para la industria”, comentó.