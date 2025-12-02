Economía

Coca-Cola FEMSA será distribuidor oficial en Costa Rica de 4 reconocidas cervezas

Coca-Cola FEMSA se convierte en el distribuidor de las cervezas Ambev, filial de la cervecera belga AB InBev. Vea cuándo iniciará la distribución.

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen las cervezas Corona, Michelob, Budweiser y Stella Artois
Coca-Cola FEMSA se convierte en el distribuidor de las cervezas de Ambev, incluyendo Corona y Budweiser, en Costa Rica. La distribución inicia en el 2026. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Coca Cola FEMSAAmbevAB InBevCerveza
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.