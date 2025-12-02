Coca-Cola FEMSA será distribuidor oficial en Costa Rica de 4 reconocidas cervezas

Coca-Cola FEMSA se convierte en el distribuidor de las cervezas de Ambev, incluyendo Corona y Budweiser, en Costa Rica. La distribución inicia en el 2026.

Coca-Cola FEMSA, embotelladora del sistema Coca-Cola, anunció que alcanzó un acuerdo con el grupo cervecero Ambev Costa Rica, filial de la cervecera belga AB InBev, para convertirse en distribuidora de su portafolio de cervezas en el país.

El portafolio de la compañía belga incluye marcas como Corona, Michelob, Budweiser y Stella Artois.

“Para ambas empresas, este acuerdo marca un paso clave en su ambición de continuar acercándose a sus clientes y consumidores, incorporando a su portafolio en Costa Rica algunas de las marcas cerveceras más icónicas del mundo”, detalla el comunicado divulgado por Coca-Cola FEMSA.

Según la empresa, la alianza busca fortalecer la propuesta de valor local y atender las preferencias del mercado costarricense.

“Estamos muy entusiasmados de anunciar este acuerdo de distribución con Ambev Costa Rica, que refuerza nuestra visión de convertirnos en el socio comercial preferido de nuestros clientes costarricenses y en cada mercado donde operamos,” afirmó Jerri Liu, director general de Coca-Cola FEMSA Centroamérica Sur, según el comunicado.

“Al sumar el portafolio cervecero de Ambev a nuestra robusta red comercial, buscamos capturar nuevas oportunidades de crecimiento y ofrecer una experiencia integrada de bebidas que responda a las preferencias de los clientes y consumidores costarricenses”, agregó.

Ambas compañías trabajan en la implementación del acuerdo, cuya distribución está prevista para iniciar en el primer trimestre del 2026.

Por su parte, Duarte Fernandes, vicepresidente para Centroamérica y Caribe Internacional de la casa cervecera, afirmó que “Costa Rica es un mercado cervecero vibrante y en expansión, donde nuestras marcas icónicas tienen un enorme potencial para seguir creciendo y conectando con los consumidores”.

“Este acuerdo con Coca-Cola FEMSA nos permitirá aprovechar su sólida red de distribución para llevar cervezas como Corona, Michelob, Budweiser y Stella Artois a más puntos de venta y hogares en todo el país, fortaleciendo nuestra presencia y acercando experiencias cerveceras de clase mundial a más costarricenses”, añadió.

Otros movimientos en la industria cervecera

A finales de setiembre pasado, la empresa Florida Ice and Farm Company S.A. (Fifco) también anunció la firma de un acuerdo vinculante para vender a Heineken, por $3.250 millones, el 75% de sus operaciones en los negocios de bebidas, alimentos y comercio al detalle en Costa Rica.

La compañía holandesa ya contaba con una participación del 25%, adquirida en 2002.

La transacción incluye, en paralelo, las operaciones de bebidas y alimentos de Fifco en Guatemala, El Salvador y Honduras, así como en México, junto con sus participaciones en negocios de bebidas en Nicaragua y Panamá.

Heineken detalló que con esta operación obtendrá la propiedad de un portafolio multi-categoría, que incluye la cerveza nacional costarricense Imperial, Pilsen, Adán y Eva y refrescos de marca Tropical,

La empresa holandesa señaló que se espera que la transacción se complete en el primer semestre de 2026, con lo que Costa Rica se convertirá en una de las cinco principales compañías operativas de Heineken por utilidad operativa.