Economía

Tributación amplía plazo para declaración 270: vea las nuevas fechas y quiénes evitarán sanciones

Hacienda da más tiempo para presentar la Declaración 270 sin sanciones mientras contribuyentes ajustan sus sistemas informáticos

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Por Damián Arroyo C.
En la imagen, la fachada del Ministerio de Hacienda
Nuevos plazos para la Declaración 270 permiten cumplir sin sanciones en 2025 y 2026, según informó Tributación. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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