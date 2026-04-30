Hacienda capta cifra récord de deuda interna para enfrentar millonarios pagos en 2026

Con una recaudación de ¢652.665 millones, Hacienda avanza de forma significativa en su plan de financiamiento y mejora la liquidez para la próxima administración.

Durante la última semana de abril, el Ministerio de Hacienda realizó una captación récord de recursos en el mercado local por un monto total equivalente a ¢652.665,81 millones, incluidos los 1.000 millones de euros que tuvieron alta demanda, informó la entidad.

La operación garantiza al Gobierno Central hacer frente a millonarios pagos de deuda previstas para el resto del año, señaló Hacienda por medio de un comunicado de prensa.

El jerarca de la cartera, Rudolf Lücke Bolaños, destacó que en las subastas se lograron captaciones relevantes en un contexto internacional complejo: tensiones geopolíticas derivadas del conflicto entre Irán y Estados Unidos, presiones sobre los precios por el alza en el petróleo y aumento en tasas de interés.

“Con estos resultados, el Gobierno no solo avanza de manera significativa en su plan de financiamiento 2026, sino que, además, contribuye a que la próxima administración reciba una posición de liquidez y financiamiento más robusta, para enfrentar sus obligaciones”, indicó el jerarca.

Con esta operación el Gobierno alcanza un 73% de la meta de captación en el mercado local anunciada en febrero, como parte del Plan de Financiamiento 2026 que contempla una estrategia basada en la combinación de recursos del mercado interno y fuentes externas.

El Plan prevé obtener ¢3,93 billones del mercado interno y ¢270.000 millones mediante fuentes externas.

Los detalles de la captación

Hacienda informó que la primera captación realizada fue de instrumentos con plazos de cinco y siete años, tanto en colones como en dólares, con el programa de Creadores de Mercado.

La institución obtuvo ¢120.732 millones a un rendimiento de 6,23% y 6,55% en los nodos de cinco y siete. Asimismo, llegaron ofertas por $7,4 millones a un rendimiento promedio de 5,6% y 5,8% en los nodos de cinco y siete años, pero no se asignó ninguna posición.

La segunda línea abierta a todo el mercado fue una serie denominada en euros, con plazo de siete años.

En esta, la institución obtuvo un financiamiento de 1.000 millones de euros, a un rendimiento de 5,83%, con vencimiento al 2033. La demanda por este título fue de hasta de 1.265 millones de euros, es decir, 1,27 veces el tamaño del título.

“La captación en euros representa un hito dentro de la estrategia de financiamiento del Gobierno, al permitir una mayor diversificación de fuentes, monedas e inversionistas, en línea con una gestión prudente del portafolio de deuda pública”, agregó Lücke.

Explicó que esta operación se realiza en un año donde los vencimientos en moneda extranjera para lo que resta del 2026 ascienden a, aproximadamente a $2.000 millones, por lo que la captación en euros fortalece la capacidad del Ministerio para atender oportunamente sus obligaciones, sin generar presiones excesivas sobre una única fuente de financiamiento.

Hacienda también destacó que en las últimas semanas, para las series denominadas en dólares, el mercado secundario costarricense ha venido incorporando parte de la tensión geopolítica internacional. Esto se ha reflejado en un aumento de los rendimientos de aproximadamente 20 y 40 puntos básicos, respecto a las referencias observadas en el mercado primario, en los plazos de cinco y siete años.