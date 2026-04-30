Economía

Hacienda capta cifra récord de deuda interna para enfrentar millonarios pagos en 2026

La operación incluyó una emisión en euros con alta demanda. La estrategia de combinar monedas y plazos permitió a Hacienda asegurar recursos

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Por Gustavo Ortega Campos
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Con una recaudación de ¢652.665 millones, Hacienda avanza de forma significativa en su plan de financiamiento y mejora la liquidez para la próxima administración. (Alonso Tenorio)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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