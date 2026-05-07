El País

Rodrigo Chaves cierra su administración con más promesas incumplidas que metas alcanzadas

Gobierno no completó varios de los 35 proyectos clave que el mandatario ofreció ejecutar en su administración

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Por Yeryis Salas y Patricia Recio
Ultimo informe de labores, Rodrigo Chaves
El presidente Rodrigo Chaves responsabilizó a otros actores por no poder cumplir proyectos como Ciudad Gobierno y la marina de Limón. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Rodrigo ChavesPresidentePromesas incumplidas
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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