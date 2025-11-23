El País

Estos son los canales de TV y radios que no participaron en la subasta de Sutel y podrían quedar fuera del aire

Conozca qué canales de TV y emisoras de radio, incluyendo la Cadena Radial y Sinfonola, que no participaron en la subasta Sutel debido a los costos fijados.

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
Radio Sinfonola, TV Sur y Radio Santa Clara confirmaron que no participaron en la subasta de frecuncias organizada por Sutel.
Radio Sinfonola, TV Sur y Radio Santa Clara confirmaron que no participaron en la subasta de frecuncias organizada por Sutel. (La Nación/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Subasta de frecuenciasSutelEmisoras
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.