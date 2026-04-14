El País

Universidades públicas y privadas confirman graves vacíos en estudiantes de primer ingreso

La crisis educativa que atraviesa Costa Rica repercute en la educación superior. Universidades públicas y privadas detallan los rezagos en las competencias fundamentales de los estudiantes provenientes de secundaria

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Las universidades reportan que sus estudiantes nuevos tienen serios problemas en expresión escrita y lógica matemática (imagen ilustrativa). Foto: (Shutterstock)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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