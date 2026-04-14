Universidades públicas y privadas confirman graves vacíos en estudiantes de primer ingreso

Las universidades reportan que sus estudiantes nuevos tienen serios problemas en expresión escrita y lógica matemática (imagen ilustrativa). Foto:

Los estudiantes de primer ingreso llegan a universidades públicas y privadas con la ilusión de cursar la carrera de sus sueños, pero apenas empiezan las clases topan con una realidad que les genera frustración: arrastran deficiencias de aprendizaje en razonamiento lógico-matemático, comprensión lectora y lectoescritura.

A esto se unen vacíos en áreas como Inglés, Química, Física y Biología, así como problemas en el desarrollo de habilidades para la vida. Al someterse a exámenes de diagnóstico en los centros de enseñanza, la mayoría obtiene resultados deficientes.

Rosa Monge Monge, directora de la Unidad de Rectores de las Universidades Privadas de Costa Rica (Unire), aseguró que tal y como lo ha expuesto el Informe Estado de la Educación, los universitarios de primer ingreso afrontan dificultades en el aprendizaje, “producto de las crisis en el sistema educativo de los últimos años”.

Aunque manejan tecnología, tienen vacíos en conocimientos básicos

Según Monge, la percepción general de las universidades privadas es que el rezago educativo no desapareció, sino que se estacionó. Aunque los alumnos tienen mejor manejo de herramientas tecnológicas, arrastran vacíos en conocimientos básicos de secundaria.

Se percibe en ellos, por ejemplo, poca capacidad para afrontar la rigurosidad de la universidad y en habilidades blandas. También muestran problemas con el manejo del estrés, la comunicación asertiva, el análisis de datos y trabajo en equipo, detalló la representante de Unire, la cual agrupa a 23 de las 54 universidades privadas del país.

Estas 23 casas de educación suman el 80% de la matrícula en educación superior privada.

Los hallazgos de las cinco universidades estatales son similares. Para Mildred Acuña Sossa, vicerrectora de Docencia de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), no se evidencia una mejora significativa en la preparación de estudiantes de primer ingreso del 2026, en comparación con los de años anteriores.

A los vacíos en Matemáticas, Física, Química y Biología se suman las limitaciones en competencias comunicativas, especialmente en expresión escrita y comunicación oral.

La Universidad Nacional (UNA) señaló que los alumnos nuevos presentan oportunidades de mejora en conocimientos y habilidades, incluida el álgebra básico y el razonamiento lógico, lo que coincide con lo expuesto por el Estado de la Educación y los resultados de las pruebas PISA (Programme for International Student Assessment), en las que Costa Rica sale con bajos resultados.

En julio del 2025, el informe Habilidades de Comprensión Lectora de Estudiantes de Primer Ingreso de la UNA sacó a la luz que solo un 14% de los alumnos de Estudios Generales, de la sede central, entraron con un nivel satisfactorio en el 2024.

Asimismo, en agosto del 2025, el X Informe del Estado de la Educación reveló que había estudiantes de noveno año con una comprensión lectora y un razonamiento matemático de alumnos de tercer grado. Los datos provienen de los resultados de las pruebas PISA del 2022.

Ricardo Coy Herrera, vicerrector de Docencia del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), sostuvo que los indicadores institucionales reflejan que la crisis educativa se ha profundizado. Los diagnósticos encuentran mayores vacíos en estudiantes provenientes de colegios públicos.

“Según datos del 2025, los cursos de Matemática, ciencias experimentales, comunicación escrita, Inglés e introductorios a la ingeniería son los que presentan mayores índices de repitencia“, afirmó el vicerrector.

Solo 15 superaron prueba diagnóstica de Química

Reportes de las diferentes escuelas de la Universidad de Costa Rica (UCR) también evidencian que las carencias persisten.

La escuela de Química de la UCR no solo encontró vacíos de conocimientos en sus alumnos nuevos, sino también en la organización del tiempo, técnicas de estudio y manejo del estrés.

“En Química, se realizó un examen diagnóstico básico (nivel de colegio) para los estudiantes que acudieron al curso de nivelación. De los 181 que lo hicieron, el promedio de nota fue de un 38,8 de 100 y únicamente 15 personas superaron la nota de 70%”, detalló la UCR.

La Escuela de Física también observa debilidades en álgebra, manejo simbólico y trigonometría, mientras sus docentes reportan problemas con la tolerancia a la frustración, la comunicación de dudas e inquietudes.

Leonardo Sánchez, ministro de Educación. Foto: (Jose Cordero/José Cordero)

La Escuela de Formación Docente de la UCR agregó: “Los estudiantes tienden a la repetición de información sin alcanzar niveles óptimos de reflexión crítica o síntesis. A esto se suman debilidades en el manejo de un segundo idioma (Inglés) y en la alfabetización digital ética, pues, aunque poseen gran destreza en el uso de redes sociales, requieren fortalecer sus competencias para el uso académico de las tecnologías”.

Un estudio del Instituto de Investigación en Educación (INIE) de la UCR, en el que participaron estudiantes de primer ingreso del 2025, sacó a la luz que ocho de cada diez nuevos alumnos de la UCR no cuentan con la habilidad lectora que se esperaría en ese nivel.

Por su parte, la Escuela de Biología señaló que los estudiantes tienen dificultades en comprensión de textos científicos, así como problemas para redactar ideas con claridad, argumentar y estructurar informes.

Esta escuela detectó que los jóvenes memorizan más de lo que comprenden, además de que su expresión oral es limitada.

En el caso de la Universidad Técnica Nacional (UTN), se identificó “una proporción significativa de estudiantes con rezagos estructurales en competencias fundamentales”.

La Nación envió consultas al ministro de Educación, Leonardo Sánchez, para conocer su percepción sobre el estado en el que llegan los alumnos nuevos a las universidades, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

El país pasó tres años sin una ruta clara para mejorar la educación. Fue hasta junio del 2025 que se conoció un plan de trabajo del actual ministro en el que se da prioridad a la recuperación y fortalecimiento de aprendizajes como lectoescritura y matemáticas.

Su antecesora, la diputada electa Anna Katharina Müller Castro, nunca presentó el documento de la Ruta de la Educación, el cual anunció al inicio de su gestión.