El País

8 de cada 10 estudiantes nuevos de UCR no logran comprender en forma satisfactoria los textos universitarios

Únicamente en dos de las 12 sedes de esa universidad, más del 20% de los estudiantes de nuevo ingreso tienen un nivel satisfactorio de comprensión lectora. Los universitarios con resultados más bajos leen como alumnos de sétimo año de países industrializados

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Por Fernanda Matarrita Chaves
La gran mayoría de estudiantes de primer ingreso de la UCR que participaron en el proyecto de investigación evidenciaron carencias en comprensión lectora. (Rafael Pacheco Granados)







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UCRComprensión lectora
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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