El País

U públicas y privadas aplican múltiples acciones para ayudar a nivelar a estudiantes que arrastran rezago desde el colegio

Este 2026, casas de educación superior recibieron estudiantes de nuevo ingreso que presentan grandes vacíos en Lectoescritura, Matemáticas, Inglés, Ciencias, así como en habilidades para la vida

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Estudiantes de universidades públicas y privadas deben ofrecer apoyo extra a los estudiantes de nuevo ingreso que arrastran rezagos desde el colegio. (Rafael Pacheco Granados)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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