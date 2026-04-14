U públicas y privadas aplican múltiples acciones para ayudar a nivelar a estudiantes que arrastran rezago desde el colegio

Estudiantes de universidades públicas y privadas deben ofrecer apoyo extra a los estudiantes de nuevo ingreso que arrastran rezagos desde el colegio.

Los rezagos con los que los estudiantes de primer ingreso continúan llegando a las universidades privadas y públicas obliga a estos centros de enseñanza a aplicar medidas de nivelación para que los alumnos de primer ingreso puedan mejorar las debilidades que arrastran desde el colegio.

Para este 2026, las universidades ofrecen tutorías, cursos de reforzamiento, así como la aplicación de exámenes de diagnóstico.

Estas son las acciones específicas tomadas por cada universidad:

Universidades privadas. Rosa Monge Monge, presidenta de la Unidad de Rectores de las Universidades Privadas de Costa Rica (Unire), detalló las acciones que toman las 23 de las 54 universidades privadas del país afiliadas a la unidad: estas concentran el 80% de matrícula.

Entre lo implementado desde años anteriores y que persiste este 2026, están cursos de nivelación, programas de acompañamiento y tutorías. En algunos casos, ciertas universidades realizan pruebas de diagnóstico para identificar estudiantes que podrían tener riesgo académico.

“También se han ajustado los diseños curriculares para lograr un avance más cuidadoso para estudiantes de primer ingreso, con el fin de que puedan superar las debilidades y tener éxito académico”, explicó Monge.

A esto, agrega, que se están fortaleciendo las metodologías de enseñanza para lograr el desarrollo de habilidades en los estudiantes, entre otras.

Universidad Técnica Nacional (UTN). Esta universidad estatal imparte tutorías académicas, así como cursos autogestionados de Matemática, Química, Estadística Descriptiva, Física e Inglés que están disponibles en el Campus Virtual de la universidad.

“(...) Estas acciones responden a una visión integral que no solo busca atender los rezagos, sino también potenciar las capacidades del estudiantado, en coherencia con el compromiso institucional de ofrecer una educación de calidad, inclusiva y pertinente para el desarrollo del país”, indicó la UTN.

Universidad Nacional (UNA). Esta universidad pública ha recurrido a ofrecer cursos de tres semanas antes del inicio de clases para fortalecer destrezas y promover nuevas habilidades en áreas como Matemática (elementos básicos del álgebra, geometría y las funciones), Introducción a la Química general, curso básico de Inglés, Introducción a la Física y Comprensión lectora.

Además, entre las capacitaciones disponibles estuvieron: comunicación escrita, competencias digitales y pensamiento crítico.

“De igual modo, en diversos Campus, algunas carreras como Medicina Veterinaria, Ingeniería en Sistemas de Información, Bibliotecología y Gestión de la Información, Economía, Enseñanza del inglés e inglés, Enseñanza del Francés y Lengua Francesa, Ciencias Geográficas, Cartografía y Diseño Digital, la División de Educación Básica, Educación Musical, Ingeniería en Ciencia de Datos, Administración e Ingeniería en Producción planificaron y llevaron a cabo sus propios cursos de preparación”, explicó la UNA.

La capacitación también alcanza a los docentes, quienes trabajan con una estrategia de intervención temprana orientada a apoyar la transición universitaria, así como a promover el desarrollo académico y la permanencia del estudiantado de nuevo ingreso.

Universidad Estatal a Distancia (UNED): Entre las acciones aplicadas por esta universidad estatal, está la incorporación de asignaturas nivelatorias en Matemática, Física y Química, con el fin de “homogenizar los conocimientos de ingreso”. También, implementaron una unidad de Precálculo en la que se retomas contenidos fundamentales del colegio, entre otras medidas, incluido un refuerzo en lectoescritura.

La UNED aplica una prueba de ubicación diagnóstica a sus estudiantes de nuevo ingreso con la que determinan las áreas en las que más apoyo requieren.

Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC). El TEC apoya a sus estudiantes por medio de programas. Entre ellos destacan el Programa de Éxito Académico que pone a disposición de los alumnos talleres de apoyo académico en cursos de Matemática, Física y Química.

También cuentan con el Programa de Tutorías Académicas en este se ofrece asesoría para los cursos con alta reprobación.

Asimismo, al igual que las otras universidades estatales, ofrecen cursos nivelatorios en los que refuerzan los conocimientos básicos de los estudiantes de primer ingreso antes de iniciar el semestre.

“La atención a estudiantes con rezago educativo genera una mayor presión de recursos para la atención estudiantil, plazas de personal universitario, demanda de cursos, equipo, infraestructura y servicios estudiantiles, que tienen que estar en equilibrio con el cumplimiento de los objetivos institucionales“, detalló el TEC.

Universidad de Costa Rica (UCR). La UCR ha implementado estrategias multidimensionales que incluyen diagnósticos de entrada en Matemáticas, Inglés y comprensión lectora. Además, ofrecen programas de nivelación, cursos preparatorios, tutorías, innovación pedagógica, fortalecimiento curricular, acompañamiento académico y psicosocial, según lo informado.

Este año, la Vicerrectoría de Docencia implementó, para los estudiantes de primer ingreso, el programa PreUCR que ofrece módulos de nivelación en áreas clave como comprensión lectora, redacción académica, razonamiento lógico, matemáticas fundamentales y estrategias de estudio universitario.

Hasta ahora hay cerca de 1.700 estudiantes inscritos.