El País

Los cinco momentos clave del último discurso de labores de Rodrigo Chaves

El mandatario rindió su último informe ante una Asamblea Legislativa oficialista

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Por Natalia Vargas
Ultimo informe de labores, Rodrigo Chaves
El presidente entró al plenario poco después de las 3 p. m. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Informe de laboresdiscursoRodrigo ChavesAsamblea Legislativa
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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