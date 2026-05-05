Los cinco momentos clave del último discurso de labores de Rodrigo Chaves

El presidente entró al plenario poco después de las 3 p. m.

A cuatro días de dejar la presidencia de la República, el mandatario Rodrigo Chaves Robles ingresó a la Asamblea Legislativa para rendir su último informe de labores.

Llegó al recinto en compañía de la presidenta electa, Laura Fernández, y sus dos vicepresidentes electos: el exministro de Economía, Francisco Gamboa, y el abogado Douglas Soto.

Por primera vez, el presidente se dirigió a un Congreso que le es favorable, pues el partido oficialista, Pueblo Soberano, concentra 31 de 57 curules en el Congreso. Esto significa que tiene mayoría absoluta y el control completo del Directorio Legislativo.

El mandatario brindó un discurso de diez páginas, pero se apoyó principalmente de cuatro videos producidos por su equipo de comunicación; tendencia que ha mantenido en la conferencia de cada miércoles, durante los últimos cuatro años.

La presidenta del Congreso, Yara Jiménez, se sentó justo al lado del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En su intervención fue insistente en señalar a quienes ha considerado sus oponentes durante la gestión. Mencionó por nombre a la contralora de la República, Marta Acosta; al fiscal general, Carlo Díaz; y al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, quien durante la sesión solemne permaneció sentado justo al lado de la nueva presidenta de la Asamblea, Yara Jiménez.

También se dirigió a la oposición política y, viendo hacia sus curules, les indicó que tienen todo el derecho de fiscalizar, criticar y oponerse, aunque no de obstaculizar iniciativas del gobierno por “mezquindad”. Poco después insistió en la necesidad de reformar el Poder Judicial para llevar a Costa Rica hacia un rumbo diferente.

Al finalizar el discurso, tras un fuerte mensaje en el que pidió que se prolongue su forma de hacer gobierno, los diputados oficialistas y miembros del gabinete saliente aplaudieron por varios minutos.

Esta es el último informe de labores que presenta Chaves en la Asamblea, cuatro días antes de ceder el poder. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sus deudas

En sus primeros minutos de discurso, Chaves reconoció, “con humildad”, que no pudo cumplir varias de sus propuestas durante la administración.

Mencionó la Ciudad Gobierno, la Marina de Limón, los proyectos sobre Crucitas, las jornadas flexibles, y las pensiones de lujo. Estos temas, dijo, quedaron pendientes, pero no “por falta de voluntad del Ejecutivo”, sino por lo que a su juicio considera la “resistencia de quienes se aferran a sus privilegios”.

De acuerdo con sus palabras, a estos opositores los enfrentó “valientemente”, los denunció y los desafió.

Chaves aseguró estar consciente de que muchos criticaron su estilo de ejercer la autoridad, el cual él mismo catalogó como “fuerte y confrontativo”. Sin embargo, agregó que, aunque esa “lucha” la hubiese preferido evitar, fue “indispensable” para contrarrestar a la política “hipócrita y de sabotaje de la vieja casta que había capturado nuestra patria”.

Admitió también haber confrontado a los medios de comunicación que, según consideró, utilizaron información falsa para servir a esa casta.

<p><a href="https://drive.google.com/file/d/1tnC0o6UQRg1Ft9t_NOus3Ne3v-BytvJy/preview">Click para ver el PDF</a></p> Este es el texto del último informe de labores del presidente Rodrigo Chaves ante el Congreso. DESCARGAR PDF

Economía e infraestructura

Concluida esta introducción, comenzaron a pasar uno a uno los videos, tal como sucedió en los Consejos de Gobierno.

El mandatario destacó como triunfo que, durante su mandato, se registró una reducción en la deuda con relación al producto interno bruto (PIB), una disminución en la tasas de desempleo y la administración culminó con lo que describió como una economía “más sana” debido al control de la inflación.

Chaves, además, destacó la reducción de ocho puntos porcentuales en la población en estado de pobreza.

En cuánto a infraestructura vial, el mandatario resaltó la ampliación de la carretera a San Ramón, que cuenta ya con un crédito aprobado por $770 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Fondo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para el Desarrollo Internacional.

A ello agregó la construcción del muelle en Isla Chira, la inversión en alumbrado público en la ruta 32 y la ampliación de 104 kilómetros de esta misma vía. Esta obra vial ya estaba avanzada en un 58% cuando esta administración tomó las riendas.

Asimismo, se atribuyó como logro la inauguración de la carretera Circunvalación norte, que este gobierno recibió ya con un avance del 95%.

Añadió que dejó encaminado el tren rápido de pasajeros.

La “enfermedad” del narcotráfico

Chaves aseveró que, en los últimos cuatro años, enfrentó la “enfermedad” del nacotráfico y el crimen organizado con “firmeza y sin excusas”.

“¿Para qué lo voy a decir yo?”, afirmó segundos antes de que se proyectara el tercer video en pantalla.

En este mensaje audiovisual, el presidente destacó que, entre mayo del 2022 y abril del 2026, las policías incautaron 191.595 kilos de droga.

Aparte de eso, se instalaron escáneres en APM Terminals, en el muelle Gastón Kogan de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (Japdeva), Caldera, Peñas Blancas y Paso Canoas, con el apoyo económico de Estados Unidos, a quien describió como el “principal socio estratégico” de Costa Rica.

Homicidios por año en Costa Rica entre el 2014 y el 2025. (La Nación/OIJ)

Entre otras cosas agregó que, en la actualidad, operan 17.409 oficiales y se levantaron 12 delegaciones policiales.

El mandatario se atribuyó como un logro lo que describió como una “disminución en los homicidios” durante los últimos tres años, los más violentos en la historia de Costa Rica. Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en 2023 fueron asesinadas 905 personas y, un año más tarde, la cifra descendió a 876.

En 2025 la diferencia fue leve, pues solo se registraron tres homicidios menos con respecto al 2024.

Sobre el tema de seguridad, Chaves aseveró que la Policía Administrativa logró una disminución del 24% en los delitos contra la propiedad. Sobre este tema, la Policía Judicial ha debatido que la mejora responde a que los delincuentes se han trasladado a los robos de dinero mediante estafas electrónicas.

Asimismo, como parte de sus éxitos, el presidente destacó el veto total a la Ley de ejecución de la pena, la eliminación del efectivo, pulperías y televisiones de centros penitenciarios, así como el avance del 25% en la construcción del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO).

El discurso concluyó con un llamado vehemente a la continuidad.