Política

Rodrigo Chaves hace llamado a oposición a no ser ‘obediente’, sino patriótica

En informe de labores, el presidente se dedicó otra vez a culpar a otros poderes y tiendas políticas por lo que no pudo hacer

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Por Aarón Sequeira, Lucía Astorga, y Cristian Mora
Ultimo informe de labores, Rodrigo Chaves
Rodrigo Chaves reconoce derecho de la oposición a fiscalizar, oponerse y hacer control político. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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