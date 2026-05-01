Política

Bloque de oposición acuerda agenda de consenso y le marca sus líneas rojas al gobierno

Las cuatro fracciones suman un total de 26 votos, tres menos de los necesarios para lograr la mayoría absoluta, la cual está en control del oficialismo

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Por Lucía Astorga
Cuatro partidos de oposición conforman un bloque de 26 votos con una agenda de proyectos / foto John Durán
Las cuatro fracciones de oposición presentaron una agenda de consenso, a la cual prometen respaldas con sus 26 votos. (JOHN DURAN/John Duran)







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1 de mayoAgenda de consenso de la oposiciónAsamblea Legislativa
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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