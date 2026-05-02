Política

Oposición conforma bloque inédito: ¿qué los une y cuánto aguantará?

Hace 10 años era impensable que el Frente Amplio pactara con el PLN y el PUSC, pero este 1.° de mayo ocurrió algo sin precedentes; diputados explican cómo se gestó la alianza

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Por Roger Bolaños Vargas

Cuando todos esperaban una jornada del 1.° de mayo previsible, tranquila y hasta aburrida, las cuatro fracciones de oposición hicieron algo inédito y rompieron la monotonía. Álvaro Ramírez, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), tomó la palabra y pidió un receso de 30 minutos en el que, respaldado por diputados de otras bancadas, anunció una alianza entre cuatro partidos heterogéneos para conformar un bloque de 26 diputados que apoyarán una agenda conjunta.








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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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