Política

Directorio Legislativo 2026-2027: estos son los seis diputados que controlarán el Congreso sin participación de la oposición

Integración del Directorio Legislativo incluye perfiles cercanos al gobierno, exjerarcas y dos pastores evangélicos, en una decisión que rompe más de 20 años de tradición parlamentaria

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Por Roger Bolaños Vargas
El Directorio Legislativo durante su juramentación.
El Directorio Legislativo 2026-2027 durante su juramentación. (John Durán/La Nación)







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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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