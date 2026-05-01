Directorio Legislativo 2026-2027: estos son los seis diputados que controlarán el Congreso sin participación de la oposición

Como se preveía, el Directorio de la Asamblea Legislativa 2026-2027 estará conformado únicamente por diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), aunque los seis elegidos tienen perfiles diversos y responden a diferentes subgrupos dentro de la fracción de 31 congresistas.

Dos de ellos son pastores evangélicos. Esto coincide con los acuerdos firmados entre el presidente Rodrigo Chaves, la presidenta electa Laura Fernández y el grupo evangélico Foro Mi País, para garantizar la representación de ese sector religioso en la fracción legislativa del partido de gobierno.

Como reveló La Nación en enero, la presidenta electa Laura Fernández prometió a los pastores de dicho foro entregarles 24 candidaturas a diputado, así como cargos en la Corte Suprema de Justicia, ministerios y en embajadas.

De hecho, el pastor Reynaldo Salazar, expresidente de la Federación Alianza Evangélica Costarricense (FAEC) y fundador del Foro Mi País, reconoció en una entrevista el 14 de enero que 4 candidatos a diputados fueron establecidos por el foro. Hoy, dos pastores integran el Directorio del Congreso.

En los otros cuatro puestos figura una abogada cercana al presidente Rodrigo Chaves, así como dos exjerarcas de la administración que termina este 8 de mayo.

El oficialismo, que suma 31 diputados, pudo definir la totalidad de los cargos sin necesidad de negociar con otras fracciones (como ya lo habían anunciado), por lo que ahora asume las riendas del Congreso con total holgura.

Estos son los diputados que integraran el directorio 2026-2027:

Presidenta: Yara Jiménez Fallas, diputada por Cartago

Yara Jiménez es felicitada por la diputada del Frente Amplio, Vianey Mora, tras ser electa presidenta del Congreso. (John Durán/La Nación)

Abogada y notaria de 52 años, Jiménez fue la secretaria del Consejo de Gobierno durante la administración de Rodrigo Chaves, un puesto estratégico que combina asesoría al mandatario con la gestión legal, logística y de actas en las sesiones del Consejo.

Antes de llegar a Casa Presidencial, trabajó en el Ministerio de Hacienda, donde coincidió con Rodrigo Chaves cuando fue ministro durante el gobierno de Carlos Alvarado. También se desempeñó en la Tesorería Nacional y colaboró de forma directa con el despacho ministerial.

Ella es madre de tres hijos y resultó elegida por el tercer lugar de la provincia de Cartago. Tiene su domicilio electoral en El Guarco de Cartago, aunque nació en San Rafael Arriba de Desamparados.

Es la quinta mujer en presidir el Poder Legislativo, precedida por Rosemary Karpinsky (PLN), Rina Contreras (PUSC), Carolina Hidalgo (PAC) y Silvia Hernández (PLN).

La presidencia del Directorio legislativo tiene la autoridad para dirigir las sesiones del plenario, nombrar a los integrantes de las comisiones permanentes, asignar qué proyectos se debaten en el plenario y las comisiones, conceder el uso de la palabra durante las sesiones y conceder licencias para que los diputados se ausenten.

Asimismo, en el ejercicio del cargo, Jiménez puede llamar al orden a los diputados que estén en el uso de la palabra e, incluso, puede desactivarles el micrófono.

Declaraciones de Jiménez fueron objeto de la polémica recientemente, cuando aseguró que, si pudiera, le gustaría limitar el trabajo de control político que hacen los diputados en la Asamblea Legislativa.

Vicepresidenta: Esmeralda Britton González, diputada por San José

La diputada del PPSO, Esmeralda Britton, es felicitada tras ser electa vicepresidenta de la Asamblea Legislativa. (John Durán /La Nación)

Experta en tecnologías de la información de 62 años. En el pasado formó parte del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) e incluso fue ministra de la condición de la Mujer entre 2002 y 2004, en la administración del socialcristiano Abel Pacheco.

Britton también fue nombrada presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social (JPS) en 2018, como parte del “gobierno de unidad nacional” propuesto por el entonces mandatario Carlos Alvarado. Tras resultar electo en 2022, Rodrigo Chaves la mantuvo en el cargo.

En su cargo, Britton fue objeto de varios cuestionamientos. Por ejemplo, en 2023 fue citada a declarar como testigo en la investigación contra Rodrigo Chaves por imponer a la JPS la orden de trasladar el programa La rueda de la fortuna a canal 13 del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), en contra de los criterios técnicos que advertían de las desventajas económicas de hacerlo.

Además, un audio de Britton reveló las amenazas y presiones que ejerció para que se adjudicará ese millonario contrato porque, si eso no ocurría, iban a “rodar cabezas”.

La vicepresidenta tiene la autoridad para sustituir al presidente del Congreso en sus ausencias de forma temporal, con todas las atribuciones que eso implica.

Primera Secretaría: Gerald Bogantes Rivera, diputado por Alajuela

El abogado, pastor y activista provida Gerald Bogantes es felicitado tras ser elegido como primer secretario del Directorio Legislativo. (John Durán/La Nación)

Bogantes es un abogado laboralista, pastor evangélico y activista provida de 49 años. Según la hoja de vida entregada al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), fue asesor legislativo de dos diputados, aunque no aclara de cuáles en particular.

Asimismo, fue director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo y asesor del presidente del Consejo Nacional de Producción (CNP). En su activismo provida, fungió como vicepresidente del Frente Nacional por la Vida.

En su nuevo cargo, tanto la primera como la segunda secretaría tienen la autoridad para llevar la correspondencia de la Asamblea, anotar la falta de asistencia de los congresistas, contar la votaciones secretas y revisar, junto al presidente, los decretos, acuerdos y resoluciones que emita el Congreso.

En caso de que la presidenta Jiménez y la vicepresidenta Britton se ausenten de alguna sesión del plenario, será Bogantes quien asumirá la presidencia temporalmente.

Por costumbre parlamentaria, el primer secretario también es responsable de gestionar los nombramientos en el Congreso.

Segunda Secretaría: Reynaldo Arias Mora, diputado por Limón

Diputado Reynaldo Arias Mora elegido como segundo secretario de la Asamblea Legislativa. (JOHN DURAN/John Durán)

Arias es un abogado, notario y comerciante de 60 años oriundo de Guápiles de Pococí.

Anteriormente, fue regidor municipal entre 1998 y 2002, así como presidente del Concejo Municipal de Pococí entre 1998 y 1999.

En su cargo, Arias, al igual que Bogantes, podrá llevar la correspondencia de la Asamblea, anotar la falta de asistencia de los congresistas, contar la votaciones secretas y revisar, junto al presidente, los decretos, acuerdos y resoluciones que emita el Congreso.

Asimismo, por costumbre parlamentaria, el segundo secretario se encarga de autorizar las giras y el uso de vehículos institucionales para los diputados.

Primera Prosecretaría: Kattia Mora Montoya, diputada por San José

Abogada, notaria y pastora evangélica de 50 años. Aunque no tiene ninguna experiencia política, es conocida su conexión con las iglesias cristianas que firmaron un pacto con el presidente Rodrigo Chaves.

Ha ejercido la asesoría legal en el ámbito privado, y desde 2010 lidera la iglesia Catedral de Fe en Guayabo de Mora, San José. Mora es esposa del también pastor Juan Luis Calvo Calderón, expresidente de la FAEC.

Como primera prosecretaria, Mora podrá sustituir al secretario Bogantes en sus ausencias temporales, con todas las atribuciones que eso implica.

Segunda Prosecretaría: Nayuribe Guadamuz Rosales, diputada por Guanacaste

Junto a Britton, Guadamuz es la otra exjerarca del gobierno de Rodrigo Chaves que integra el nuevo directorio legislativo. Se trata de una psicopedagoga y administradora educativa de 55 años oriunda de Guanacaste

Ella ejerció como ministra de Cultura y Juventud nombrada por Chaves desde 2022, sin embargo, en junio del 2024 fue destituida de ese cargo por el propio presidente, como consecuencia de su decisión de tramitar una declaratoria de interés cultural para la marcha del orgullo LGTBI+ “sin la autorización del presidente o de su despacho”.

Pese a su polémico despido, la exministra fue nombrada por el PPSO para encabezar la papeleta de diputados por la provincia de Guanacaste.

Como segunda prosecretaria, Guadamuz podrá sustituir al segundo secretario Arias en sus ausencias temporales, con todas las atribuciones que eso implica.

La decisión de Pueblo Soberano de controlar todos los puestos del Directorio rompe con una tradición de más de 20 años. La última ocasión que ocurrió algo similar fue durante el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, en el periodo 1998-2002, cuando el máximo órgano legislativo estuvo conformado solamente por diputados socialcristianos.

Desde 2006, siempre hubo al menos un congresista de oposición en el Directorio. Hasta ahora.

El Directorio Legislativo dominado por el oficialismo podrá nombrar a los empleados que se necesiten para el funcionamiento de la Asamblea, o removerlos de acuerdo con la ley.

Además, podrán asignar los recursos humanos, financieros y materiales correspondientes a las fracciones parlamentarias.