PPSO tendrá control absoluto del Directorio de la Asamblea Legislativa a partir del 1.° de mayo

El partido chavista Pueblo Soberano (PPSO) anunció este jueves que el Directorio de la Asamblea Legislativa estará conformado únicamente por diputados de su fracción política. Los 31 escaños con los que cuenta el oficialismo le permiten elegir la totalidad de los cargos sin necesidad de negociar con el resto de las bancadas de oposición.

Estos son los nombres y los puestos de quienes manejarán las riendas del Congreso a partir del 1.° de mayo, durante el periodo 2026-2027.

Presidenta: Yara Jiménez

Vicepresidenta: Esmeralda Britton.

Primera Secretaría: Gerald Bogantes.

Segunda Secretaría: Reynaldo Arias

Primera Prosecretaría: Kattia Mora.

Segunda Prosecretaría: Nayuribe Guadamuz.

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