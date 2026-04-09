Política

PPSO tendrá control absoluto del Directorio de la Asamblea Legislativa a partir del 1.° de mayo

El oficialista Pueblo Soberano asumirá completamente las riendas del Congreso al no incorporar representación de las bancadas de oposición

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Por Lucía Astorga
Asamblea Legislativa
Decisión rompe con tradición de contar con un Directorio legislativo multipartidista. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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